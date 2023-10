Grande Fratello, gli ascolti non decollano e il web non si infiamma: i 2 vip che entrano in casa il 16 ottobre

Gli ascolti del Grande Fratello non decollano con la puntata del 12 ottobre che ha registrato il 16,5% di share (2.141.000 telespettatori).

Grande Fratello: la puntata del 12 ottobre non va oltre il 16,5% di share, il reality non accende anche il web

Crollano anche le iterazioni social che negli ultimi anni hanno rappresentato il fiore all’occhiello del reality che ora fatica a conquistare la topic trend su Twitter.

Per dare nuovo impulso alle dinamiche ci saranno nuovi ingressi dalla puntata di lunedì 16 ottobre. Davide Maggio ha anticipato i due volti Vip che varcheranno la porta rossa in attesa dell’approdo in casa di Jane Alexander. Dopo essere entrato in casa come ospite, Giampiero Mughini si unirà al gruppo di stanza a Cinecittà come concorrente ufficiale.

Jill Cooper e Giampiero Mughini entrano in casa il 16 ottobre in attesa di Jane Alexander

Si unirà al cast del Grande Fratello anche la personal trainer Jill Cooper, americana classe 1968, che è assurta alla ribalta per essere stata una delle insegnanti nelle prime edizioni di Amici quando il talent si chiamava ancora Saranno Famosi. Poi le lezioni per tenersi in forma in tv e sui social e la partecipazione a Pechino Express con Antonella Elia a Pechino Express nel 2017. Nelle prossime puntate dovrebbero entrare in casa anche concorrenti Nip.