Grande Fratello, Marco Maddaloni sparisce dalla casa: il comunicato a notte fonda

“Marco non è rientrato più dopo essere andato in confessionale“. Il passaparola al termine della puntata del 28 febbraio del Grande Fratello tra gli inquilini spiazzati dall’assenza di Marco Maddaloni. Poco dopo prima gli uomini e poi le donne sono state convocate in confessionale e sui profili social è arrivata l’ufficialità dell’uscita temporanea del judoka napoletano.

Scatta l’allarme dopo la puntata del Grande Fratello: ‘Marco è entrato in confessionale e poi non è rientrato più’

Nella nota diffusa si parla di un decisione temporanea per motivi personali. Ciò fa immaginare che al termine della diretta con Alfonso Signorini Marco Maddaloni abbia ricevuto una comunicazione dall’esterno. In un primo momento si era pensato anche ad un ritiro del 39enne che nelle scorse settimane aveva manifestato più volte la volontà di lasciare la casa più spiata dagli italiani. “Devo capire come ha fatto Fiordaliso con il contratto” – aveva riferito facendo riferimento alla penale.

Durante la puntata Marco Maddaloni ha ammesso che la lontananza dagli affetti gli sta iniziando a pesare. “Mi manca tanto mia moglie, la mia famiglia. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, soprattutto a quelle persone che sono qui dentro e che magari sono qui in gioco da almeno due mesi in più di me. Però sono stanco. Sono un po’ arrivato”. Signorini ha provato a tranquillizzarlo. “Verranno a farmi una sorpresa? Mi manca il loro odore, ho voglia di svegliarmi la mattina con loro” – ha aggiunto prima di scherzare con il conduttore.

Marco Maddaloni ha lasciato la casa per motivi personali: il comunicato nella notte, lo sfogo con Signorini in puntata

“Ma cosa vi siete messi in testa? Quanto dura questo programma? Mi fa piacere che sta andando bene, siamo sulla stessa barca. Detto questo Alfonso fai una videochiamata a mio figlio Pino. fatti dare il numero di telefono dalla produzione. Amore ti amo tanto un bacio grande”. Intorno alle 2:50 di giovedì 29 febbraio il comunicato sull’uscita temporanea per motivi personali.