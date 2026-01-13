Grande Fratello, Grazia Kendi sommersa dall’amore dei fan: regalo di lusso choc e polemiche social

Grazia Kendi

Il post-reality e l’affetto che non si spegne

A meno di un mese dalla conclusione dell’ultima edizione del Grande Fratello, i protagonisti del reality di Canale 5 condotto da Simona Ventura sono tornati alla quotidianità. Ma per alcuni di loro, la fine delle telecamere non ha segnato l’interruzione del rapporto con il pubblico. Al contrario, il legame con i fan continua a manifestarsi in modo concreto, talvolta sorprendente.

È il caso di Grazia Kendi, tra le gieffine più apprezzate dell’ultima stagione, che nelle scorse ore si è vista recapitare un regalo destinato a far discutere.

Il regalo di lusso che divide il web

Il fandom che ha sostenuto Grazia Kendi durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia ha deciso di sorprenderla con un dono decisamente fuori scala: una borsa Yves Saint Laurent, modello a tracolla, il cui valore — secondo il sito ufficiale della maison — supera i 2.000 euro.

La stessa Grazia ha raccontato la sorpresa attraverso un video pubblicato su TikTok, mostrando l’apertura del pacco e lasciandosi andare a una reazione spontanea, tra incredulità ed entusiasmo. Parole di gratitudine, emozione autentica e la promessa di ringraziare personalmente chi ha contribuito alla colletta.

Dal percorso nella Casa alle relazioni nate sotto i riflettori

Classe 2000, cresciuta tra Lombardia e Toscana prima di stabilirsi all’Argentario, Grazia Kendi si è fatta notare nel reality per schiettezza, ironia e determinazione. Dopo anni di tentativi per entrare nel programma, la sua partecipazione si è rivelata un banco di prova vinto sul piano mediatico.

Nel corso del reality ha stretto rapporti significativi con altri concorrenti, tra cui Rasha Younes e Mattia Scudieri. Proprio con Mattia, dopo la finale, è nato un flirt che ha alimentato curiosità e critiche, soprattutto per la precedente relazione di lui con Carlotta Vendemmia.

Polemiche social e accuse

Come spesso accade quando entrano in gioco cifre elevate, il gesto del fandom non è passato inosservato. Sui social si è aperto un dibattito acceso: da un lato chi ha visto nel regalo una dimostrazione sincera di affetto, dall’altro chi lo ha giudicato eccessivo o persino inopportuno.

Non sono mancate insinuazioni, respinte seccamente dalla diretta interessata, che ha risposto con fermezza a chi ha ipotizzato un’autosponsorizzazione. Una replica breve ma netta, coerente con lo stile diretto che l’ha resa popolare.

@zagirraa Non ho parole per descrivervi, e non vi sarò mai abbastanza grata per tutto l’amore che mi state trasmettendo ogni giorno… finalmente, mi sento la preferita di qualcuno. Vi amo!🤎🦦 ♬ suono originale – Grazia kendi

Il fenomeno fandom dopo il Grande Fratello

Il caso Kendi si inserisce in una tendenza ormai consolidata: i fandom dei reality show organizzano collette, inviano regali costosi e mantengono vivo il rapporto anche dopo la fine del programma. Un meccanismo che negli ultimi anni ha coinvolto numerosi ex gieffini, sollevando interrogativi sul confine tra affetto, esposizione mediatica e consumo emotivo.

Per Grazia Kendi, intanto, l’esperienza televisiva si è chiusa, ma il sostegno del pubblico sembra appena cominciato.