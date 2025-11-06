Grande Fratello, la busta rossa travolge Mattia: Carlotta lo lascia in diretta, lacrime, accuse e la reazione di Grazia

Mattia Scudieri e Grazia Kendi

Il momento che ha gelato la casa del Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello nessuno se lo aspettava. Una misteriosa busta rossa è arrivata nel salone, richiamando alla mente precedenti comunicazioni esplosive. Questa volta, però, non si trattava di nomination o dinamiche di gioco: a leggerla è stata Ivana, e dentro c’erano le parole che hanno cambiato il percorso di Mattia Scudieri.

Carlotta Vendemmia, la sua fidanzata storica, ha annunciato sui social di averlo lasciato. La decisione è arrivata dopo le continue attenzioni e vicinanza tra Mattia e la coinquilina Grazia Kendi, che nei giorni scorsi aveva apertamente ammesso di provare interesse per lui.

“Non è colpa mia se ho una cotta”: l’ammissione di Grazia

Grazia non aveva nascosto i suoi sentimenti:

“Non è colpa mia se ho una cotta per qualcuno. So che è fidanzato, cerco di evitare, ma quello che provo non lo controllo.”

Parole che non sono passate inosservate fuori dalla Casa, soprattutto per Carlotta.

Sui social, infatti, Carlotta ha pubblicato un lungo post in cui annunciava di non voler partecipare a teatrini televisivi:

“Non sarò io a creare scene. Non accetto comportamenti ambigui. Non darò visibilità a chi ha bisogno di inventarsi una storia per emergere.”

La busta rossa: Ivana legge la rottura

Il Grande Fratello ha deciso di rendere pubblica la situazione. La busta rossa viene aperta da Ivana, che – visibilmente tesa – legge i titoli dei giornali e le parole con cui Carlotta ufficializza: “Tra me e Mattia è finita.”

Mattia resta impietrito, chiede di leggere personalmente. Gli altri concorrenti gli si avvicinano. Grazia appare spiazzata, quasi incredula di essere al centro della tempesta.

Lo sfogo di Mattia Scudieri: “Non ha capito chi sono. Che delusione”

Mattia Scudieri crolla emotivamente. Prima si contiene, poi esplode in lacrime davanti ai compagni:

“Non ha capito niente. Non ha capito chi sono. Io non ho fatto niente di male. Vede il marcio dove non c’è. Il problema non è che io mi debba disperare più di tanto perché non ho fatto niente di male. Non vedo malizia, non vedo una ricerca così costante da far pensare”

E ancora:

“La difenderò fino all’ultimo perché quella ragazza (Grazia) non ha fatto nulla. Ma Carlotta poteva dirmelo guardandomi in faccia. Che delusione, non deve neanche presentarsi. Già passo per quello noioso e di quello che non si ricordano il nome. Non ho intimità con nessuna di voi. Vienimelo a dire che ti dà fastidio questo e quello”.

Mattia Scudieri in lacrime

La replica di Grazia Kendi: “Mi dispiace per lui, ma non ho esagerato”

Grazia, parlando con le coinquiline, prova a chiarire la sua posizione:

“C’è da fare silenzio. A Mattia gliel’avevo detto: secondo me Carlotta ti ha lasciato. Lui mi ha risposto ‘impossibile, mi fido di lei’.”

Poi aggiunge:

“Non ho esagerato con lui. Non lo tocco, non lo bacio. Parliamo, ridiamo, ma finisce lì. Mi dispiace per lui, spero che abbiano modo di chiarire. Magari viene qua e ne parla con lui ma a me mi devono lasciare stare. Tempo fa l’ho fatto ma poi non ho più risposto alle sue battute. All’inizio ho fatto delle battute sbagliate e me le sono tolte dalla bocca. Gli sono accanto da amica. Non è che lo tocco, lo bacio, mi ci butto sopra, ci posso chiacchierare e fine della storia.”