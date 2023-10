Grande Fratello, Heidi Baci lascia il reality senza salutare dopo il rimprovero del papà (VIDEO)

Ha lasciato la casa del Grande Fratello al termine della puntata del 16 ottobre. Heidi Baci è uscita dalla porta del confessionale senza salutare i compagni di avventura.

Letizia Petriz ha comunicato il ritiro di Heidi Baci: ‘É uscita dal confessionale’, Massimiliano il primo ad essere informato

A comunicare il ritiro della modella Letizia Petris che aveva incrociato lo sguardo della coinquilina in Mistery. Alla fotografa il compito di riferire agli altri concorrenti che la 25enne si era ritirata. Il primo ad apprendere la notizia è stato Massimiliano Varrese che si era isolato in giardino a meditare dopo l’attacco frontale subito dal papà di Heidi. Subito dopo Letizia ha riferito la decisione al resto degli inquilini in casa con Valentina che è scoppiata in lacrime.

“Ragazzi dobbiamo preparare le valigie e le sue cose. É andata via dal confessionale poi darà nei prossimi giorni tutte le spiegazioni”. Probabile, come anticipato da Alfonso Signorini durante la puntata che Heidi Baci abbia parlato con il padre che le aveva riferito che la madre stava male per quello che stava accadendo in casa con Massimiliano e poi le ha sussurrato qualcosa all’orecchio.

Heidi Baci ha lasciato il Grande Fratello dopo il confronto con il padre che ha pesantemente attaccato Massimiliano Varrese

Il confronto con il padre ha lasciato il segno, Valentina in lacrime

“Sono venuto per portarti via di qua” – aveva detto Genti Baci. Provata da quanto era stato affermato dal padre la modella ha deciso di chiudere prematuramente l’esperienza nella casa del Grande Fratello.

Era tra le poche concorrenti che erano riuscite a far breccia tra il pubblico in un’edizione che fatica a decollare. Un’avventura che Heidi ha chiuso uscendo sotto la pioggia dalla porta di servizio. Un epilogo amaro anche per la presa di posizione del papà che ha irrimediabilmente diviso i fan del reality show.