Grande Fratello, il papà di Heidi contro Varrese: ‘Ti porto a casa’, Massimiliano: ‘Ho capito di chi ha paura’

“Sono venuto qui perché sei mia figlia e ti voglio bene. Quando sei entrata in casa ci hai fatto felici ma poi hai fatto una scelta sbagliata che ci ha sbalorditi”. Il papà di Heidi Baci ha rimproverato la figlia ed ha stroncato Massimiliano Varrese.

Il papà di Heidi Baci bacchetta la figlia e si scaglia contro Massimiliano Varrese: ‘Più vecchio di me, tra poco va in pensione’

“Io e mamma siamo devastati da questa scelta sbagliata. Si è alzato un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me che tra poco andiamo in pensione. É stato come un pugnale al cuore. Da allora non ti riconosco più, non ti vedo più come eri prima, mi sembri un’altra persona. Mi dispiace che non sei riuscita a mettere un muro con questa persona. La mamma non ti guarda più” – ha spiegato Genti Baci, il genitore della 25enne modella, figlia di genitori italo albanesi.

Durissimo il papà di Heidi Baci che ha riferito di aver deciso di entrare in casa per difendere la sua dignità e per salvaguardare la salute della madre. “Non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il tuo stato. Tu qua hai tanta pressione da una persona che ti si è messa addosso ed ha rovinato il tuo gioco”.

‘Mamma sta male, non permetto a nessuno di trattare male mia figlia’, l’attore: ‘Ho capito di chi ha paura Heidi’

A questo punto Signorini è intervenuto in difesa di Massimiliano Varrese. “Non ha mai trattato male Heidi né esercitato violenza. Va detto nel rispetto della verità. É una trasmissione che va in diretta e dire che Massimiliano l’ha trattato male non è la verità”.

Parole che non hanno fatto cambiare idea al papà di Heidi che ha rifiutato il confronto con la gieffina che ha rassicurato il genitore riferendo che non ci sarebbe stato un prosieguo con l’attore.

“Non è un uomo violento” – ha precisato la modella spiegando che l’attrazione c’è stata ma sono persone diverse. Massimiliano ha accettato senza batter ciglio. “Penso non ci sia da aggiungere altro, ho capito di chi ha paura Heidi” – ha aggiunto l’attore che ha fatto riferimento anche alla lotta contro il patriarcato. La venticinquenne non ha trattenuto le lacrime dopo il confronto. “Mamma sta male, devo uscire”.