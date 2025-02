Janaina Prazeres è la donna perfetta per la IA: la cifra record in trattamenti estetici e cosa chiede al partner

Janaina Prazeres

Chi è Janaina Prazeres?

Janaina Prazeres è una modella brasiliana di 35 anni, nata a San Paolo, che ha dedicato la sua vita alla ricerca della bellezza ideale. Eletta “donna più bella del mondo” da un’intelligenza artificiale della rivista Playboy in Norvegia, Janaina ha speso oltre 280.000 euro in trattamenti estetici per raggiungere la perfezione estetica.

La trasformazione estetica

Per mantenere il suo aspetto impeccabile, la modella ha investito più di 300.000 Real Brasiliani in interventi chirurgici, tra cui liposuzione e aumento del seno. Ogni mese spende circa 12.000 R$ in trattamenti innovativi come il BumbumCare, che utilizza lo sperma di salmone per ringiovanire la pelle. Janaina adotta anche tecniche particolari come la disidratazione controllata prima dei servizi fotografici e gli impacchi di ghiaccio per tonificare la pelle.

La ricerca di un partner ideale

Janaina ha dichiarato di frequentare solo uomini disposti a coprire le sue spese estetiche, fissando una “tariffa di bellezza” mensile di 4600 euro. Secondo la modella, mantenere il suo standard estetico richiede investimenti continui, e quindi desidera un compagno che accetti e supporti il suo stile di vita.

Il prezzo della bellezza

Nonostante il prestigioso titolo conferitole da Playboy, Janaina ha ammesso che la sua bellezza ha anche un lato oscuro. “Gli uomini ti giudicano solo perché sei carina. È come se non potessi essere intelligente e bella allo stesso tempo”, ha affermato. Questo ha influito sulla sua salute mentale, portandola a seguire una terapia psicologica e a sperimentare periodi senza specchi per alleviare la pressione estetica.

Le difficoltà nelle relazioni sociali

Janaina ha rivelato che la sua bellezza estrema ha creato difficoltà nel mantenere amicizie femminili, spesso a causa di invidia e competizione. Spesso si sente trattata come un oggetto e ha dovuto imparare a stabilire dei limiti per essere rispettata al di là del suo aspetto fisico.

Conclusione

La storia di Janaina Prazeres solleva interrogativi sul concetto di bellezza nella società moderna. Pur essendo riconosciuta come la “donna perfetta” dalla tecnologia, la modella brasiliana evidenzia le difficoltà legate alle aspettative estetiche e alle pressioni sociali. La sua esperienza dimostra che la bellezza, sebbene ammirata, può trasformarsi in una prigione emotiva e sociale.