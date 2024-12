Grande Fratello, Helena Prestes sceglie di portare Lorenzo in tugurio: scoppia il caos in casa (VIDEO)

Il Grande Fratello ha deciso di mettere un po’ di pepe al sabato sera degli inquilini della casa più spiata dagli italiani. A surriscaldare gli animi la prova di sincerità ai quali sono stati sottoposti i concorrenti durante cena. “Chi non vorreste che fosse seduto con voi a questo tavolo? Scrivete il nome della persona scelta sul vostro sottopiatto. Per i due più votati ci saranno delle conseguenze che Grande Fratello vi svelerà al momento opportuno“.

Un gioco del Grande Fratello infiamma la casa, Amanda ed Helena finiscono in tugurio

Amanda Lecciso ed Helena Prestes sono risultate le più votate dai compagni di avventura. Per entrambe si sono aperte le porte del tugurio con il Grande Fratello che le ha invitate a scegliere un inquilino da portare con loro. Amanda ha optato per l’amica Mariavittoria. In casa in molti si aspettavano che Helena scegliesse Tommaso Franchi per dargli la possibilità di trascorrere del tempo con la 31enne romana dopo una settimana tumultuosa. La brasiliana ha spiazzato tutti ed ha deciso che fosse Lorenzo Spolverato a farle compagnia in tugurio.

Apriti cielo con Shaila Gatta e mezza casa del Grande Fratello che si è rivoltata contro Helena. “Sei ossessionata, non ho parole. Arrenditi non ce la farai mai con lui. Puoi restarci anche una settimana in tugurio con lui non l’avrai mai. Rassegnati, puoi portarlo anche su Marte” – ha tuonato l’ex velina di Striscia la notizia che l’ha accusata di essere masochista e di dare un pessimo esempio alle donne. “Ma un po’ di dignità ce l’hai. Rompi il ca..o a due persone che si amano” – ha aggiunto sottolineando che se la vede cambia corridoio. “Non sarai mai un ostacolo. Non sarà mai tuo”.

La brasiliana sceglie Lorenzo: Shaila furiosa, Jessica: ‘Il tuo agente diventerà ricco con te’

La scelta di Helena Prestes ha fatto infuriare anche Jessica Morlacchi che l’ha accusata di essere senza vergogna. “Sei brava a fare i reality. Li hai fatti tutti, il prossimo anno vai a fare La Talpa. Fai queste strategie e ne combini di tutti i colori. Sarà felice il tuo agente, diventerà ricchissimo”. – la stoccata al vetriolo della cantante. Anche sui social in molti hanno puntato l’indice sulla brasiliana per aver separato Lorenzo Spolverato da Shaila Gatta. Una decisione che di sicuro sarà oggetto di dibattito nel corso della puntata del 10 dicembre del Grande Fratello.