Grande Fratello, Helena Prestes eliminata e il giallo sul ‘Chi vuoi salvare’: arriva la risposta

Helena Prestes lancia il bollitore al Grande Fratello

Un’ondata di polemiche si è abbattuta sui social dopo l’eliminazione di Helena Prestes durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 13 gennaio. Numerosi telespettatori hanno espresso dubbi sull’esito del televoto. Alcuni utenti hanno condiviso screenshot che mostrerebbero errori nel sito ufficiale del programma, sollevando ulteriori sospetti.

La questione si è focalizzata su una discrepanza nelle diciture del televoto dopo la pubblicazione dei risultati finali. In una prima versione si legge “Chi vuoi salvare?“, mentre in quella definitiva la domanda riportata era “Chi vuoi eliminare?“. Un dettaglio che ha alimentato il dibattito e acceso il malcontento tra i sostenitori della modella brasiliana.

L’errore sulla dicitura del televoto

Secondo quanto appreso da Fanpage.it attraverso fonti vicine alla produzione del Grande Fratello, l’equivoco sarebbe attribuibile a un errore umano. Durante la pubblicazione dei risultati sul sito ufficiale, sarebbe stato erroneamente caricato un file relativo a una precedente votazione, nel quale la domanda formulata era diversa. Non solo: il documento conteneva dati incompleti e percentuali non aggiornate, amplificando ulteriormente la confusione.

Nonostante il caos generato, la produzione del Grande Fratello ha ribadito la correttezza del televoto. La domanda ufficiale lanciata mercoledì scorso – e confermata per tutta la settimana – era infatti “Chi vuoi eliminare?”. Tale versione era presente su tutti i canali ufficiali del programma, garantendo la piena validità del risultato che ha decretato l’eliminazione di Helena Prestes e il salvataggio di Shaila Gatta.

Questa è la realtà dei fatti… @Codacons non sono in grado nemmeno di ricontrollare un documento. RIDICOLI pic.twitter.com/XoOScIihX9 — Cristiano (@Cristiano70027) January 14, 2025

L’appello al Codacons e la risposta dei fan

L’errore non è passato inosservato agli occhi dei fan più affezionati, che hanno lanciato petizioni online per chiedere che Helena Prestes venisse mantenuta in casa, almeno come ospite. Alcuni utenti hanno chiesto l’intervento del Codacons, paventando irregolarità nel processo di votazione.

La produzione, tuttavia, ha ribadito che il tutto è avvenuto regolarmente e che l’errore di trascrizione è da ricondurre anche alla pressione generata dall’alto numero di voti registrati: ben 3 milioni e 600mila. Un numero impressionante che ha contribuito a rendere la gestione delle operazioni più complessa del solito.

La chiusura del caso

Confermata l’assenza di irregolarità e validato il risultato del televoto, il Grande Fratello ha messo la parola fine alla polemica. Resta l’amaro in bocca per i fan di Helena Prestes.