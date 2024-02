Grande Fratello, la decisione di Mediaset dopo i rumors dello stop e trasloco in vista

Stop al Grande Fratello per dare spazio a La Talpa nell’autunno 2024? Nei giorni scorsi il giornalista Gabriele Parpiglia aveva riferito nel corso di una diretta di Casa Sdl il possibile anno sabbatico del reality show di Canale 5 per dar spazio a La Talpa.

Grande Fratello confermato anche per l’autunno 2024 dopo le voci del possibile stop per dar spazio a La Talpa

Secondo indiscrezioni di Giuseppe Candela di Dagospia e di Tv Blog sembra che Mediaset non abbia nessuna intenzione di spegnere i riflettori sulla casa più spiata dagli italiani e che sia pronta a rilanciare con novità sulla formula e soprattutto sulla location. Questo non vuol dire che La Talpa sarà nuovamente posticipata.

Il programma televisivo potrebbe andare in onda nello stesso periodo dell’anno in un giorno diverso dal lunedì che resterebbe il giorno di messa in onda del Grande Fratello con la conferma della puntata doppia (il giovedì o il venerdì).

Signorini resterà alla conduzione, la casa si trasferisce ai Lumina Studios

Conferma alla conduzione per Alfonso Signorini che gode della massima stima da parte di Pier Silvio Berlusconi con gli autori che stanno studiando novità per coinvolgere ancora di più gli appassionati del genere. Il Grande Fratello garantisce una media di ascolti che va intorno al 17% con punte del 22% a costi relativamente bassi per due prime serate. Dalla prossima edizione si cambierà location con i gieffini che traslocheranno dagli studi di Cinecittà ai Lumina Studios in via Macherio, situati nel parco di Veio nella zona nord di Roma.