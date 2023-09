Grande Fratello, le prime immagini della casa che ospiterà vipponi e non

É tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello che tornerà in onda da lunedì 11 settembre su Canale 5 in prima serata.

Grande Fratello, lunedì 11 settembre via all’edizione mista del reality

Al timone del programma ci sarà Alfonso Signorini, conduttore del programma dal 2019 dopo le esperienze da opinionista. Al suo fianco, per la prima volta, ci sarà la giornalista e storico mezzo busto del TG5 Cesara Buonamici. Sarà un’edizione mista con il ritorno di almeno 8 concorrenti non famosi mentre i Vip saranno 12. Non sono da escludere ingressi in corso d’opera.

Al momento sono stati ufficializzati 6 concorrenti: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Alex Schwazer tra i personaggi famosi e Giselda Torresan, Vittorio Menozzi e Letizia Petris tra i Nip. Del cast dovrebbero far parte anche Giampiero Mughini e Rosanna Fratello. In queste ore è stato diffuso un video sui social del Grande Fratello in cui viene mostrata la nuova casa del Grande Fratello che ospiterà vipponi e non.

Disposizione delle camere e divani dai colori sgargianti tra le novità della casa del Grande Fratello

Non ci sono novità sostanziali rispetto al recente passato se non una diversa disposizione dei letti e delle camere che richiamano le edizioni in cui in casa c’erano soltanto personaggi non famosi. Particolari i divani che presentano colori sgargianti con carta da parati tridimensionale. Nessuna novità invece per il confessionale del Grande Fratello che sarà caratterizzato sempre dalla poltrona color oro.