Grande Fratello in lutto, morto Nicola Fuiano: autore e voce del confessionale, il ricordo dei gieffini

Gravissimo lutto nella grande famiglia del Grande Fratello che perde una delle voci storiche del confessionale nonché autore del reality show di Canale 5 e di tanti altri programmi. Nicola Fuiano è morto all’età di 61 anni (tra pochi giorni avrebbe festeggiato i 62 anni).

Nicola Fuiano è morto all’età di 61 anni, era la voce del confessionale del Grande Fratello

Una vita tra televisione e teatro. Formatosi come ballerino e coreogro aveva fatto parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera, di Afrodanza e del teatro Koros. In teatro ha lavorato come direttore di scena. Esperienza che ha portato anche in campo televisivo dove è stato autore di numerose trasmissioni. Oltre al Grande Fratello, ha lavorato per L’Isola dei Famosi, La Talpa, Cuochi e Fiamme, Lunedì Gol, Vengo anch’io tra gli altri. Ha realizzato format anche per Rai, La7 e Sky ed è stato coreografo di musical come La Bugiarda e Porci con le ali.

Appena si è diffusa la notizia della scomparsa della voce del confessionale del Grande Fratello numerosi ex concorrenti del reality hanno ricordato Nicola Fuiano. “Abbiamo sempre saputo che dietro a quella stupenda voce che ci parlava in confessionale c’era un’anima stupenda” – ha scritto Marco Maddaloni.

Autore, ballerino e coreografo, il ricordo degli ex gieffini

L’autore è stato ricordato anche da Anita Olivieri. “Che tu possa portare la tua cultura, saggezza e immensa voglia di vivere anche lassù. Sei stato un amico e un corretto giudice con me”. Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione, ha manifestato la sua incredulità di fronte alla ferale notizia. Fiordaliso ha riservato un commosso ricordo a Fuiano. “Nicola sei stato la nostra voce. Ci hai accaduti, ci hai incoraggiato. Mi hai sostenuto, sarai sempre con noi. Sono incredula”.