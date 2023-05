Lutto Grande Fratello, Monica Sirianni muore a 37 anni: nel cast nell’anno di Ilenia Pastorelli

Era stata protagonista della dodicesima edizione del Grande Fratello con Alessia Marcuzzi alla conduzioni e Alfonso Signorini opinionista. Monica Sirianni è morta improvvisamente all’età di 37 anni a Catanzaro, nella città dove viveva dopo aver lasciato Sydney per tornare a vivere in Italia.

Monica Sirianni stroncata da un’improvviso malore mentre era al bar con amici a Catanzaro

La tragedia si è consumata la sera di venerdì 5 maggio con l’insegnante di inglese che era al bar con alcuni amici quando ha avvertito il malore che non le è dato scampo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi ma per l’ex gieffina non c’è stato nulla da fare tra lo sgomento e le lacrime di chi stava trascorrendo la serata con lei. Monica Sirianni era figlia di emigranti calabresi che si erano trasferiti in Australia ed avevano manifestato scetticismo in relazione alla decisione della figlia di tornare a vivere in Italia.

Nel cast del GF 12 vinto da Sabrina Mbarek con Patrick terzo classificato

Al GF 12 (ottobre 2011 – aprile 2012), Monica Sirianni conquistò la ribalta per il flirt con Fabrizio Conti prima di chiudere l’avventura dopo un mese e mezzo nell’edizione vinta da Sabrina Mbarek davanti a Gaia Elide Bruschini e Patrick Ray Pugliese, alla seconda partecipazione al reality. Nel cast erano presenti anche Cristina Del Basso, l’attrice Ilenia Pastorelli, Floriana Messina e Mario Ermito.