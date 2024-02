Grande Fratello, lacrime d’amore per Mirko e Perla: ‘La nostra relazione non è mai finita’

I baci mancati, le perplessità ed un nastro che sembrava destinato a non riavvolgersi. Mirko Brunetti era tornato nella casa del Grande Fratello per cercare di capire se c’era la possibilità di tornare con Perla Vatiero dopo la rottura maturata nel resort di Santa Margherita di Pula a Temptation Island dopo 5 anni di fidanzamento.

Mirko Brunetti a Perla Vatiero tornano insieme durante la puntata del Grande Fratello: ‘Tra di noi è ancora amore’

Durante i confronti la salernitana si era avvicinato molto all’ex anche fisicamente, dormendo anche insieme, ma non era scattato l’atteso bacio e in alcune circostanze il 26enne sembrava abbastanza freddo nei confronti di Perla. Nel corso della puntata del 19 febbraio è arrivata la svolta che tanto auspicavano i perletti, la fandom della coppia. “Per le sensazioni che ho sentito quando sono stata con lei posso dire che è ancora amore” – ha detto Brunetti con Perla che ha aggiunto che il loro sentimento non è finito. “Sembra che la nostra relazione non è mai finita”.

Mirko ha spiegato che le sue perplessità erano dovute alla breve relazione con l’ex tentatore Igor e per l’imbarazzo mostrato dalla salernitana in presenza di Alessio Falsone, l’ultimo arrivato nella casa del Grande Fratello. “Non vedevo malizia, la mia paura era quella che volesse andare oltre e che non volesse darmi una seconda possibilità. Ho usata molta razionalità in questi ultimi mesi ma ad un certo punto mi sono lasciato andare a quello che sentivo e quando sto con Perla il tempo si ferma ed un motivo c’è” – ha aggiunto Brunetti in lacrime sottolineando che non ha mai accettato che fosse finita.

Il ritorno di fiamma tra le lacrime, perletti in visibilio

Alla fine Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Mirko Brunetti di incontrare ed abbracciare Perla Vatiero. “Adesso la potrei anche baciare per fare contento il pubblico. Non lo faccio perché me lo voglio godere con calma, senza le telecamere perché me lo voglio godere” – ha aggiunto il reatino visibilmente emozionato con la coppia che ha finalmente riavvolto il nastro e si è ricomposta per la gioia dei fan.