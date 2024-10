Grande Fratello, l’ex di Federica Petagna nuovo concorrente: il retroscena che fa discutere

Il triangolo targato Temptation Island doveva andare in scena al Grande Fratello con Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo. La prematura squalifica del napoletano ha cambiato le carte in tavola ed a distanza di due mesi dall’inizio del reality un’altra protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia ha varcato la porta rossa.

Alfonso D’Apice sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello, pronto ad accendersi il triangolo con Federica e il tentatore

Federica Petagna è diventata una concorrente ufficiale del Grande Fratello pochi giorni dopo il confronto con l’ex a Uomini e Donne. Prima di entrare la 20enne napoletana ha anche condiviso su Instagram Stories uno scatto l’ex tentatore Stefano Tediosi, al quale si è legata alla fine del programma e che alcuni rumors indicavano come tra i papabili ad entrare in casa nelle prossime settimane. Secondo quanto riferito dall’esperto di gossip e tv Alessandro Rosica a varcare la porta rossa sarà Alfonso D’Apice, l’ex fidanzato con il quale Federica ha chiuso pochi giorni dopo l’esperienza a Temptation Island.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica: ‘Federica lo sapeva’

Non solo secondo Rosica la ventenne napoletana prima di entrare in gioco era già stata messa a conoscenza della possibile partecipazione di Alfonso D’Apice al Grande Fratello. Non è chiaro se il 25enne specializzato nell’organizzazione di eventi farà il suo ingresso nel reality lunedì 4 novembre o in una fase successiva del programma. Non è neanche da escludere il possibile triangolo con Stefano Tediosi.