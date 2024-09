Grande Fratello, Lino da record: squalificato prima dell’inizio del reality, rumors sul possibile sostituto

L’eliminazione lampo per bestemmia di Silvano Michetti a L’Isola dei Famosi sembrava costituire un record ma Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, è riuscito ad un’impresa che resterà nella storia degli annali dei reality: squalificato al Grande Fratello prima dell’inizio del programma.

Ad anticipare la notizia il giornalista Davide Maggio. Il provvedimento sarà ufficializzato nel corso della prima puntata di lunedì 16 settembre. La notizia era nell’aria e che la partecipazione del napoletano per il commento omofobo nei confronti di Enzo Bambolina fosse in bilico lo si era compreso dopo le parole di Silvia Toffanin a Verissimo. Nella circostanza Lino era stato difeso in parte da Beatrice Luzzi con Bambolina che non aveva nascosto la delusione per la presa di posizione dell’opinionista per aver messo sullo stesso piano una battuta provocatoria alla risposta omofoba di Lino Giuliano.

Lino Giuliano con la fidanzata a sinistra e con Armando Incarnato a destra

Rumors sulla possibile sostituzione con l’ex fidanzata Alessia Pascarella

La partecipazione di quest’ultimo aveva sollevato critiche da parte dei fan del Grande Fratello per alcune sue uscite durante la partecipazione al reality sui sentimenti oltre che per il modo di relazionarsi all’ex fidanzata, Alessia Pascarella. Non è da escludere che sia proprio quest’ultima a prendere il posto di Lino Giuliano che potrebbe poi rientrare successivamente dalla ‘porta di servizio’ come ospite per un faccia a faccia. Tra le papabili anche la sua tentatrice, Maika Randazzo, con la quale ha avuto un breve flirt. Un duro colpo per Lino che non ha mai nascosto le sue aspirazioni televisive.