Grande Fratello, Lino rischia l’esclusione: la rivelazione di Silvia Toffanin, Beatrice Luzzi lo difende e fa discutere

É a rischio la partecipazione di Lino Giuliano al Grande Fratello per il commento omofobo condiviso su Instagram in risposta a quanto aveva scritto il tiktoker napoletano Enzo Bambolina. A confermarlo Silvia Toffanin durante l’intervista a Beatrice Luzzi, opinionista del reality, nel corso della puntata di sabato 14 settembre.

“Lunedì scopriremo se entrerà o meno Lino dopo il commento omofobo che ha fatto” – ha detto la conduttrice. Sulla questione ha preso posizione Beatrice Luzzi con affermazioni che di sicuro faranno discutere. “Credo che faccia parte del suo personaggio quel commento. Nel momento in cui si è scelto ci si aspettasse una reazione del genere. Anche chi gli ha scritto è andato un po’ fuori le righe visto che ha detto di non dimenticare di dire che sei stato con me. É una cosa abbastanza forte da dire. É una mancanza di privacy qualora fosse vero, una diffamazione al contrario. Certamente il suo commento è stato all’altezza della domanda”.

Lino Giuliano

Silvia Toffanin le ha fatto notare che il commento è stato “molto omofobo” con la neo opinionista che ha spiegato che il Grande Fratello è anche un’occasione per confrontarsi su certe cose. “É gravissimo ma può essere utile per fare una discussione sociale” – ha precisato Beatrice Luzzi che ha spiegato di aver metabolizzato l’esperienza da concorrente solo ad agosto e di essere rimasta in ottimi rapporti con Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso e Stefano Miele.