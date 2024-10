Grande Fratello, Lorenzo e Shaila esagerano in Spagna: web in subbuglio per le frasi volgari (VIDEO)

Hanno abbandonato qualsiasi freno inibitore da quando sono ospiti in Spagna del Grande Hermano. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno prima rotto gli indugi sui loro sentimenti prima di lasciarsi andare ad una notte di passione con le clip che hanno fatto il giro del web e sono stati già oggetto di dibattito durante una puntata della versione iberica del reality.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta fuori controllo al Grande Hermano

L’ex tentatore e la ballerina non perdono occasione per stuzzicarsi, baciarsi e vivere momenti di fuoco conditi da discorsi da bollino rosso come quello verificatosi nelle scorse ore quando Lorenzo si è posizionato sopra Shaila ed ha iniziato a dire tutto quello che voleva fare. “Amore mi viene talmente d..o quando ti guardo che non hai idea dove te lo fi….ei. Porca Eva. La crema ti arriva fino a qui. Sono un torello”. L’ex velina non è stata da meno pur invitando Spolverato a prestare maggiore attenzione rispetto a quello che diceva visto il contesto. “Ti devo addestrare, sei un leone senza guinzaglio. Mi squaglio quando mi chiami così. Mi sciolgo tutta, smattame tutta. Smattame mucho, si dai”.

La conversazione da bollino rosso fa il giro del web: ‘Amore mi viene… ‘

Tra l’altro non c’è angolo della casa dove i due ospiti del Grande Hermano si scambino effusioni. Al contrario dell’Italia in Spagna viene mandato tutto in onda e non ci sono diktat da seguire in relazione ad affermazioni sopra le righe o frasi sconvenienti. Di sicuro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta vivranno momenti infuocati anche al rientro nella casa del Grande Fratello visto che sono attesi da confronti roventi con Javier Martinez ed Helena Prestes.