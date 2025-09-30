Notizie Audaci

Grande Fratello, la confessione choc di Giulia Soponariu: ‘Sono stata rapita’

DiRedazione

Pubblicato: 30 Set, 2025 - ore: 22:00 #Giulia Soponariu, #Grande Fratello, #rapimento
Una rivelazione che spiazza la Casa

Il Grande Fratello è iniziato da poche ore, ma già arriva la prima rivelazione capace di scuotere il pubblico. Giulia Soponariu, 19 anni, concorrente più giovane di questa edizione, ha confidato davanti alle telecamere di essere stata rapita da bambina.

La confessione, arrivata durante le presentazioni in giardino, ha colto di sorpresa tutti. Alcuni coinquilini, come Simone De Bianchi, l’hanno subito invitata a non aggiungere dettagli, suggerendo che sarà Simona Ventura, in diretta, a gestire l’argomento con il giusto spazio e tatto.

“Sono stata rapita qui in Italia”

Mentre raccontava di sé, Giulia Soponariu ha spiegato di avere origini romene e di essere la terza di sei fratelli. Ha aggiunto di lavorare come modella e di aver avuto esperienze anche come attrice e cantante. Poi, con naturalezza, ha pronunciato la frase che ha lasciato tutti senza parole:
“Sono stata rapita da piccola. Non in Romania, ma qui in Italia.”

Il racconto è stato subito interrotto da alcuni concorrenti. Donatella Mercoledisanto, visibilmente incredula, ha commentato: “Pure rapita questa? Ma non ti è mancato nulla e hai solo 19 anni!”.

Nessuna traccia negli archivi di cronaca

Al momento, Giulia non ha fornito ulteriori dettagli. Anche una verifica tra le cronache locali non ha restituito riscontri di un episodio simile. Tuttavia, la stessa Ventura, in conferenza stampa, aveva anticipato che i concorrenti sarebbero stati scelti anche per le loro storie personali forti e significative.

Non sarebbe la prima volta: il caso di Augusto De Megni, rapito negli anni ‘90 e poi concorrente del reality, resta ancora uno degli esempi più noti.

Il ruolo delle storie personali nel casting

Il possibile rapimento di Giulia potrebbe dunque aver pesato nella selezione del cast, accrescendo la curiosità del pubblico. Per ora resta un tema sospeso, in attesa che sia la conduttrice a decidere come e quando affrontarlo.

