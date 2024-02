Grande Fratello, Massimiliano Varrese sbotta per la nomination: ‘Aveva ragione Beatrice’

Con Beatrice Luzzi prima finalista sembrano essere cambiati gli equilibri nella casa del Grande Fratello. Massimiliano Varrese ha sbottato dopo essere finito al televoto per la seconda volta consecutiva.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese si è sfogato dopo essere finito al televoto

L’attore ha perso le staffe ed ha manifestato il suo disappunto con Letizia Petris e Rosy Chin sottolineando di essere stanco del discorso dei giovani e degli adulti e che a 25 anni non si è più ragazzini. Varrese non è stato tenero con i compagni di avventura sostenendo che le battaglie come artista le combatte fuori dalla casa del Grande Fratello.

“A 25 anni penso che si è già un po’ in ritardo per realizzare qualcosa di grande e bello, forse dovevate partire un po’ prima. E poi basta con questo preconcetto che un attore è certamente ricco, non è sempre così. Imparate il rispetto” – ha aggiunto Massimiliano Varrese con i le coinquiline che gli hanno chiesto se ce l’avesse con qualcuno in particolare. “Nella casa c’è mancanza di rispetto in generale” – ha aggiunto rimarcando che gli dà fastidio vedere le cicche di sigarette nelle tazze e gente che urla.

‘Dite che sono un esempio e poi mi avete sacrificato per le vostre strategie’

“Dite che sono un esempio, ma mi avete sacrificato per fare strategie fra voi ragazzi”. Rosy Chin gli ha fatto notare che vuole fare la vittima e che ha esagerato nel sostenere che i ragazzi sono in ritardo per realizzare i loro sogni.

Successivamente Massimiliano Varrese si è fermato a parlare della questione con Giuseppe Garibaldi che ha spiazzato quando ha ammesso che Beatrice Luzzi aveva ragione. “Purtroppo questi non hanno neanche l’umiltà di ascoltare. Su cosa aveva ragione Bea? Su tutto” – ha chiosato l’attore.