Grande Fratello, Massimiliano Varrese su Beatrice Luzzi: ‘Sono il suo tipo, per questo mi odia’ (VIDEO)

Un abbraccio dopo essere stato preso di mira dal papà di Heidi Baci sembrava aver chiuso le frizioni che avevano caratterizzato il rapporto tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Le uscite dell’attrice nei confronti di Angelica Baraldi e Giselda Torresan hanno alimentato nuove tensioni.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Massimiliano Varrese a Fiordaliso su Beatrice Luzzi: ‘Lei uno come me lo ama’

Così il collega continua a lanciare frecciatine al vetriolo alla romana. Durante la cena di sabato 21 ottobre si è intrattenuto a parlare con Fiordaliso. Secondo Varrese la coinquilina ha un problema con la figura maschile ed è segretamente attratta da lui.

“In puntata io stavo zitto e lei mentre litigava con gli altri tirava fuori il nome mio. A lei manco io che le risponde perché uno come me lo ama” – ha riferito Massimiliano. Sulla stessa lunghezza d’onda la cantante. “A lei ho detto di essere convinta che alla fine del percorso ti amerà”.

‘Non ammetterà mai che sono il suo tipo, ha un odio inconscio per la figura maschile’

Varrese ha mostrato di non aver dubbi in merito all’interesse di Beatrice Luzzi. “Sono il suo tipo, non lo ammetterà mai ed è per questo che mi odia perché lei principalmente odia l’uomo. Ha un odio inconscio per la figura maschile”. Opinione, quest’ultima, in cui si è trovato in disaccordo con Fiordaliso. “Non credo, a lei piace veramente Giuseppe”.

Nei giorni scorsi Alex Schwazer aveva riferito che l’attrice gli aveva fatto capire di essere interessato a lui ma la romana aveva prontamente smentito mostrandosi indignata per l’uscita del marciatore.