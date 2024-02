Grande Fratello, scontro Beatrice Luzzi – Perla Vatiero: il video che fa chiarezza sul ‘Ce l’ha fatta’

Momenti di tensione subito dopo l’eliminazione di Vittorio Menozzi nel corso della puntata del 12 febbraio del Grande Fratello. Beatrice Luzzi ha perso le staffe perché qualcuno ha detto “Ce l’ha fatta”, facendo intendere che la decisione dell’attrice di allontanarsi dal modello abbia influito sull’esito del televoto.

“Ma ti senti, ma ti vedi con quali occhi lo dici. Sei aggressiva, guardatela” – ha ribadito più volte la salernitana rimarcando più volte che Beatrice si rivolgeva a lei con occhi cattivi. “Siamo persone libere e tu devi stare calma, calma, calmati. Sei proprio una persona aggressiva. Un altro poco mi picchiavi. Io ho paura di te all’interno della casa”. L’artista ha spiegato che se ha sbottato è perché qualcuno ha affermato che Vittorio Menozzi era uscito dal Grande Fratello per colpa sua.

“Se parlo è perché qualcuno ha appena detto ‘ah lei ce l’ha fatta’. Tutto volevo meno che Vittorio uscisse. Qui esce chi viene nominato e di certo non l’ho nominato io e non l’avrei mai fatto. L’avete attaccato in tutti i modi e io l’ho sempre difeso. Per me l’uscita di Vittorio è un grande dolore” – ha riferito Beatrice Luzzi sottolineando che spera che venga mostrato il video nel corso della prossima puntata del Grande Fratello.

Perla Vatiero: ‘Hai gli occhi cattivi, mi fai paura’, nel video è la salernitana a pronunciare la frase che fa sbottare l’attrice

Filmato che, però, è stato immediatamente recuperato dai fan del reality e condiviso sui social. Il filmato conferma la versione dell’artista romana visto che è Perla Vatiero ad affermare “Ce l’ha fatta” pochi istanti dopo la comunicazione dell’eliminato da parte di Alfonso Signorini.