Grande Fratello, da Beautiful a Il Segreto passando per Non è la Rai: gli 11 nomi certi

Inizia a delinearsi il cast della nuova edizione de Il Grande Fratello che tornerà in onda il 16 settembre. Confermato alla conduzione Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, unica opinionista. In queste settimane sono circolati diversi rumors con alcuni nomi che tra un like e una Stories sono stati indirettamente confermati dal direttore del settimanale Chi.

Davide Maggio ha anticipato 11 nomi del cast del Grande Fratello: ci sono Clayton Norcross, Clarissa Burt e Iago Garcia

Nelle ultime ore Davide Maggio ha anticipato 11 dei protagonisti della nuova edizione del reality show di Canale 5. Dal set di Beautiful arriva Clayton Norcross, l’interprete di Thorne Forrester più amato dai telespettatori italiani. Dal piccolo al grande schermo con Clarissa Burt che varcherà la porta rossa della casa più spiata dagli italiani. É stata per tre anni la partner di Massimo Troisi. “Questa volta non avrò problemi di emorroidi” – Enzo Paolo Turchi ha confermato la sua partecipazione al Grande Fratello facendo riferimento alla sfortunata partecipazione a L’Isola dei Famosi del 2005 conclusasi con un ritiro. Il ballerino darà vita così ad una sorta di staffetta con Carmen Russo, protagonista del reality tre anni fa.

Clayton Norcross

Decisamente più fortunata l’esperienza in Honduras per l’attore e conduttore Luca Calvani che ha vinto l’avventura reality nel 2006 ed ora si appresta a partecipare al Grande Fratello. Il 50enne è stato anche corteggiatore di Uomini e Donne. Ha partecipato a numerose serie tv. Da Distretto di polizia a un episodio di Sex and city passando per Un posto al Sole, Don Matteo, Carabinieri 4 oltre che alcune apparizioni a Beautiful nelle puntate registrate in Puglia.

Signorini ha incassato il sì anche di Iago Garcia che ha conquistato la ribalta interpretando il perfido Olmo nella serie spagnola di successo Il Segreto. Successivamente è entrato a far parte del cast di Una vita. All’apice della sua notorietà ha vinto Ballando con le stelle in coppia con Samantha Togni.

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo parteciperanno come concorrente unico

Specialista di reality è la modella brasiliana Helena Prestess che ha partecipato a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon ed è stato discussa naufraga de L’Isola dei Famosi. Da Il Collegio arriva l’influencer Giulia Mannucci che fin da ragazzina ha sviluppato una grande passione per l’aviazione. Tre volti di Non è la Rai formeranno un concorrente unico. Si tratta di Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo (ex Isola dei Famosi) e Ilaria Galassi. Tra i papabili protagonisti de Il Grande Fratello, ancora non confermata, c’è l’ex velina Shaila Gatta. Di sicuro ci saranno anche diversi concorrenti nip.