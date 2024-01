Grande Fratello, Perla boccia la proposta di Varrese: ‘Trash’, lui: ‘Sei andata a Temptation’

Botta e risposta tra Massimiliano Varrese e Perla Vatiero per una rubrica sul gossip. La proposta è partita dall’attore mentre si parlava di giochi al Grande Fratello.

Massimiliano Varrese propone una rubrica sul gossip a Perla Vatiero, la salernitana non ci sta

Un’idea che non è piaciuta alla salernitana che prima di entrare nella casa più spiata degli italiani aveva partecipato a Temptation Island e si era confrontato con Mirko Brunetti e Greta Rossetti a Uomini e Donne. “Il gossip? No, è roba trash che non farò mai. Neanche quando sono uscito dal programma. Mai fatto gossip, ho sempre evitato discussioni sui social. Se potevo nemmeno rispondere. Non l’ho mai fatto e non voglio farlo. Mai dette cose che non dovevo dire”.

L’attore: ‘Sei andata in un programma che parla di gossip e ne genera altro’

Parole che hanno provocato la reazione di Massimiliano Varrese che sarcasticamente le ha chiesto se non l’avesse mai fatto. “Dici davvero? Però sei andata in un programma che parla di gossip e che ne genera altro“. Affermazioni che hanno messo in difficoltà Perla Vatiero: “Va beh, quello è normale” – ha detto con un pizzico di imbarazzo la salernitana. Non è da escludere che la questione torni d’attualità nel corso della puntata del Grande Fratello di martedì 23 gennaio.