Grande Fratello, Perla Vatiero concorrente ma salta l’ingresso in casa: ha il Covid

Da giorni era annunciato il faccia a faccia tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti nella casa del Grande Fratello. In apertura della puntata del 13 novembre Alfonso Signorini ha confermato che la salernitana si confronterà con l’ex e, soprattutto, che diventerà ufficialmente una concorrente della casa più spiata dagli italiani dopo l’esperienza a Temptation Island.

Perla Vatiero positiva al Covid, rinviato l’ingresso nella casa del Grande Fratello ma si confronta con Mirko Brunetti

Il conduttore ha spiegato che Perla non entrerà subito in casa. “É successo che la nostra Perla ha preso il Covid. Speriamo si negativizzi al più presto per entrare in casa” – ha spiegato il direttore di Chi che ha poi scherzato con la 25enne di Angri. “Non è che te l’ha tirata Greta”. Dall’altra parte Perla Vatiero ha spiegato di essere asintomatica e di stare abbastanza bene. “Spero di riprendermi in fretta”.