Michela Miti a Verissimo: ‘Ho perso tutto’, lo sfratto e come vive

Michela Miti

Michela Miti a Verissimo: “La mia vita è precipitata”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attrice Michela Miti, 62 anni, ha raccontato con voce rotta dall’emozione il periodo più difficile della sua vita.

“Tutto è iniziato con la morte del mio compagno Alberto Bevilacqua. Da lì è cominciato il declino: la depressione, i problemi di salute, le difficoltà economiche. Ho perso tutto.”

Lo sfratto e la perdita della casa

Negli ultimi mesi Michela Miti ha ricevuto un avviso di sfratto e dovrà lasciare l’abitazione dove aveva vissuto con la madre, scomparsa di recente.

“Mi sento sradicata, non per la casa in sé, ma perché è il luogo dove ho vissuto gli ultimi anni accanto a lei.”

La Miti ha raccontato di aver venduto tutto ciò che possedeva, persino i ricordi del compagno, per sostenere le cure della madre e le proprie spese mediche.

Malattia e resilienza: “Ho venduto tutto, ma non mi arrendo”

L’attrice, resa celebre dal ruolo della “supplente” nei film di Pierino e dalle partecipazioni televisive negli anni ’80, ha parlato anche delle sue condizioni fisiche:

“Sono caduta più volte, mi sono rotta il menisco, ho problemi all’anca. Ma sto lottando per tornare a lavorare.”

Grazie alla Comunità di Sant’Egidio, Michela sta ricevendo aiuto per una nuova sistemazione e per curarsi:

“Mi stanno aiutando a rimettermi in piedi, con l’assegno di inclusione ho una piccola base per ricominciare.”

“La fede mi ha salvata”

Nonostante tutto, Michela Miti non ha perso la speranza:

“La fede mi ha dato la forza di reagire. Un parroco e un medico si stanno occupando di me senza chiedere nulla in cambio. Dopo una vita di agio e amore, ricominciare da zero è durissimo, ma io lotto ogni giorno.”

L’intervista ha colpito il pubblico di Verissimo, in onda su Canale 5, che sui social le ha dedicato messaggi di incoraggiamento e affetto:

“Michela, sei una donna forte. Ti meriti una rinascita.”