Chi è Angelica Montini, Fedez avrebbe avuto una relazione parallela con la stilista

Angelica Montini al centro del gossip con Fedez

Angelica Montini è una stilista e imprenditrice milanese di 28 anni, nota per essere la direttrice creativa del brand “Angelica Montini Studios”. Proveniente da una famiglia benestante lombarda, è molto conosciuta nei circoli dell’alta società milanese e nel mondo della moda. La sua linea di moda ha guadagnato una significativa attenzione, con la pagina Instagram del brand che conta oltre 55.000 follower.

Angelica Montini al centro del gossip dopo le rivelazioni Fabrizio Corona

Recentemente, Montini è stata al centro dell’attenzione mediatica a seguito delle dichiarazioni di Fabrizio Corona, ex paparazzo e personaggio televisivo italiano. Corona ha rivelato nel suo podcast YouTube Falsissimo che Fedez avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Montini durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni. Secondo Corona, la relazione tra Fedez e Montini sarebbe durata sei anni, proseguendo anche dopo le nozze del rapper con Ferragni nel 2018.

La rottura sarebbe maturata poche ore prima di Sarà Sanremo in quanto il compagno della stilista era venuto a conoscenza della relazione con il rapper. L’ex re dei paparazzi ha riferito che Fedez avrebbe ingerito un’intera boccetta di un potente sedativa e sarebbe stato salvato in extremis. Carlo Conti sarebbe stato a conoscenza della situazione.

In un episodio del podcast “Pulp”, Fedez aveva accennato a una donna il cui cognome ricordava il nome del demone “Moini”, dettaglio che molti hanno interpretato come un riferimento velato ad Angelica Montini. A seguito delle rivelazioni di questi ultimi giorni, Montini ha disattivato temporaneamente il suo profilo Instagram personale, presumibilmente per evitare l’attenzione mediatica, per poi renderlo privato. Nonostante le speculazioni, né Montini né Fedez hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alle presunte relazioni.

Il brand e il profilo Instagram privato dopo il polverone

Oltre al suo coinvolgimento nel mondo della moda, non si hanno molte informazioni dettagliate sulla vita privata di Angelica Montini. La stilista ha mantenuto un profilo relativamente basso, concentrandosi principalmente sulla crescita del suo brand e sulla sua carriera professionale.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito pubblico, con numerose discussioni sui media riguardo alla presunta relazione e alle sue implicazioni per le persone coinvolte. Tuttavia, fino a quando non emergeranno ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali, molte domande rimangono senza risposta.