Grande Fratello, Shaila Gatta tra provocazioni e rivelazioni audaci su Tommaso: ‘L’ha detto Mavi’

Shaila Gatta e Tommaso Franchi

Shaila Gatta scatenata al White Party del Grande Fratello

Durante il White Party organizzato dal Grande Fratello, Shaila Gatta non si è limitata ai suoi consueti balli sfrenati e alle sfilate davanti alle telecamere, ma ha acceso la serata con provocazioni e frecciatine rivolte ai suoi coinquilini. Nel mirino dell’ex velina sono finiti prima Helena Prestes , poi Tommaso Franchi , con un confronto che ha lasciato tutti senza parole.

Frecciatine in musica: il rap di Shaila contro Helena Prestes

Shaila ha scelto un modo originale per punzecchiare Helena Prestes, dedicandole un rap al vetriolo , eseguito davanti a una divertita Chiara Cainelli . Il testo, carico di ironia e critiche, include strofe pungenti come:

“Cinque mesi dentro questo bunker e non è una novità

L’unica cosa che forse ho perduto è la creatività

L’umiltà dentro questa casa è andata un po’ in vacanza

C’è una fan fuori in giardino che sta imitando la mia danza.”

La performance ha scatenato risate e reazioni, alimentando ulteriormente la rivalità tra i due concorrenti.

Tommaso Franchi, la risposta piccante di Shaila

Durante un gioco della verità, il clima si è surriscaldato tra Shaila Gatta e Tommaso Franchi . Il gioco prevedeva di elencare almeno tre difetti dell’altro, senza essere banali.

Shaila ha iniziato con una critica scherzosa:

“Russi un botto. Non parli mai con me. E poi… non fai più le focacce!”

Tommaso, però, è stato più diretto e ha toccato un punto debole della ballerina:

“Hai le spalle troppo grosse!”

La reazione di Shaila non si è fatta attendere e ha replicato con una battuta esplosiva:

“Ok, allora te ne dico una io. Hai il pi**llo piccolo!”

Lo scambio ha lasciato tutti senza parole, soprattutto dopo la sua successiva rivelazione:

“Me l’ha detto Mavi… ha detto che ci sta giusto nelle sue mani!”

Una botta e risposta che ha reso il White Party ancora più acceso.

Momento romantico con Lorenzo Spolverato

Non solo provocazioni per Shaila Gatta. Poco dopo la mezzanotte, il suo compagno Lorenzo Spolverato le ha riservato una dolce sorpresa per festeggiare i loro quattro mesi insieme . Con l’aiuto dello chef Federico , Lorenzo si è presentato con una torta a forma di cuore, ricoperta di cioccolato, per dimostrare alla ballerina il suo lato romantico, spesso messo in discussione da lei stessa.

Una serata ricca di emozioni contrastanti per Shaila Gatta, tra scontri accesi e gesti d’amore inaspettati.