Heather Parisi a Verissimo sulla figlia Jacqueline: ‘Ha detto cose che non avrei detto, felice di diventare nonna’

“Non sono una persona perfetta, ma neanche esistono persone perfette“. Heather Parisi è tornata a parlare del rapporto con la figlia, Jacqueline Luna che aspetta un figlio dal cantante Ultimo. Un anno fa la 24enne – nata dalla relazione con Giovanni Di Giacomo – aveva riferito che non vedeva la madre da 10 anni.

Heather Parisi fa chiarezza sul rapporto con Jacqueline Luna: ‘Basta dire bugie, i miei avvocati si stanno divertendo’

A Belve la show girl aveva spiegato, invece, di non aver alcun tipo di problema con le figlie. Concetto che ha ribadito nel corso dell’intervista a Verissimo di domenica 8 settembre. “Quando è nato questo cherubino con gli occhi verdi ho lasciato la carriera. Avevo 40 anni e già ero mamma di Rebecca che aveva sei anni. Ho rifiutato tante proposte importanti perché volevo fare la mamma”. Silvia Toffanin le ha ricordato che sta per diventare nonna. “Sì, è una sensazione bellissima. Pensa che quando ho avuto i due gemelli a 50 anni i giornali mi chiamavano mamma nonna perché per i giornalisti ritengono che a quest’età non si possano avere figli”.

Heather Parisi si scaglia contro la stampa sostenendo che in molti ‘ricamano’ sul suo rapporto con i figli. “I giornalisti devono smettere di dire bugie e questi pseudo influencer devono smettere di mettermi parole in bocca. I miei avvocati si stanno divertendo tantissimo. Io della mia infanzia difficile non ho mai parlato perché ho rispetto per i miei genitori. L’anno scorso ho fatto un’intervista da una giornalista che mi faceva domanda estremamente invadenti e che voleva mettermi in difficoltà ma io non volevo dire nulla. Non volevo parlare” – ha aggiunto l’artista.

“Sono veramente felice di diventare nonna e non vedo l’ora di conoscere i miei nipotini. Chi scrive questo vuole solo generare odio. La gente non deve credere alle zecche ed ai giornali spazzatura. Quando parlo lo faccio attraverso i miei social media e sono sempre tagliente. Spero che i miei futuri nipoti mi chiamino Nana Crilù” – ha affermato la show girl prima di tornare a parlare della figlia che a breve diventerà madre.

‘Spero che i miei nipoti mi chiamino Nana Crilù, un pranzo con i miei figli? Mai dire mai’

“Mi dispiace che Jacqueline Luna sia rimasta male per le mie non parole. Lei ha scelto un’altra strada ma non si rende conto che ci sono altre persone, come i suoi fratelli, che soffrono per queste cose. Ovviamente lei può dire quello che vuole ma io la penso diversamente. Tom Cruise e sua figlia non si vedono da anni, eppure sua figlia non si sognerebbe mai di raccontare tutto a un giornale” – ha rimarcato Heather Parisi.

“Un pranzo con tutti i miei sei figli? Mai dire mai… Io sono serena e spero che lo siano anche gli altri. Non è facile fare la mamma. É uno dei lavori più difficile, soprattutto quando diventano teeanger. Jacqueline Luna è rimasta con noi a Hong Kong fino a 12 anni poi ha deciso di tornare a vivere con il papà. Mi è dispiaciuta. Mi è mancata così come Rebecca quando è andata a Roma”.