Ilary Blasi presenta The Couple a Verissimo e parla della relazione con Bastian: ‘Mi dà sicurezza’

Ilary Blasi ospite di Verissimo

La conduttrice si racconta tra emozione, nuovi progetti televisivi e la ritrovata felicità accanto a Bastian Muller.

Ospite nel salotto di Verissimo, Ilary Blasi si è mostrata radiosa, con uno sguardo sereno e pieno di emozione. Dopo un periodo lontano dai riflettori, la conduttrice torna in grande stile con il suo nuovo programma “The Couple“, in onda su Canale 5 da lunedì 7 aprile 2025.

“Sono emozionata e felice di tornare in TV“, ha dichiarato a Silvia Toffanin. “Non so mai se sono davvero pronta, ma poi vado. Amo le sfide e questa è una grande opportunità per me“.

“The Couple”: il nuovo reality game da un milione di euro

Ilary ha condiviso i dettagli del suo nuovo show: “Otto coppie, legate da rapporti familiari o di amicizia, dovranno dimostrare affiatamento e complicità. Il premio in palio? Un milione di euro, custodito in una cassaforte da aprire con delle chiavi vinte durante le prove”.

Alla domanda se parteciperebbe mai a “The Couple”, Ilary ha risposto con la sua solita ironia: “Non andrei con Michelle Hunziker né con Silvia Toffanin: sono troppo competitiva! La parola ‘perdere’ non fa parte del mio vocabolario”.

La rinascita dopo il divorzio da Francesco Totti

Nel corso dell’intervista, Ilary Blasi ha parlato con sincerità anche della sua vita privata: “Oggi mi sento più matura. Dopo il divorzio ho vissuto una fase di trasformazione. Ma c’è sempre una parte di me spensierata che porto anche in TV”.

Un cambiamento importante che coincide con una nuova relazione: Bastian Muller, imprenditore tedesco, è oggi il suo compagno. “Sto bene con lui, mi fa sentire sicura. Siamo una coppia bilanciata. E anche se a volte sono una rompicoglioni, lui mi capisce“, ha detto con un sorriso.

Ilary e Silvia, tra amicizia e frecciatine affettuose

Durante la puntata non sono mancate risate e complicità tra Ilary e Silvia Toffanin, amiche da anni. “Dopo vent’anni ho scoperto un po’ della tua dolcezza scavando come nella sabbia!“, ha scherzato Silvia. Ilary ha replicato: “Sono premurosa, ma lo devi dire tu come sono davvero!”.