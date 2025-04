Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli a Domenica In: ‘Non le dicemmo che non aveva speranze, poi ci ringraziò’

Andrea Rizzoli

​Oggi, domenica 6 aprile, la puntata di Domenica In si è aperta con un toccante omaggio a Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa il 3 marzo scorso dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Ad un mese dalla scomparsa il figlio primogenito Andrea Rizzoli ha condiviso ricordi e riflessioni sulla madre dopo aver raccontato il suo anno di battaglia contro la malattia nel suo libro “Non ci sono buone notizie”.

Un legame indissolubile

Andrea Rizzoli ha descritto il profondo legame che lo univa alla madre:​

“Per me era una sponda su tutto, problemi lavorativi, libri di cui parlare, c’era un confronto meraviglioso che non può non mancare.”

Ha sottolineato come la quotidianità sia ora segnata da un’assenza difficile da colmare, ma che lui e il fratello Paolo Ciavarro cercano di affrontare facendo tesoro degli insegnamenti materni.​

Il libro “Non ci sono buone notizie”

Durante l’intervista, Andrea Rizzoli ha parlato del suo libro “Non ci sono buone notizie”, nato dall’esperienza vissuta accanto alla madre durante la malattia. Inizialmente concepito come un progetto privato, è stata Eleonora Giorgi stessa a inviarlo a un editore, dimostrando ancora una volta la sua attenzione verso i figli. ​

La scoperta della malattia e la scelta di proteggere Eleonora

Andrea ha raccontato il momento in cui hanno scoperto la gravità della malattia:​

“Dopo l’intervento pensava di essere guarita. Un intervento molto complesso. Una mattina, un medico mi chiama e mi dice che c’erano metastasi. Non hai speranze, solo tempo.” ​

Lui e Paolo hanno deciso di non rivelare subito la notizia alla madre per non farle perdere la speranza. Quando Eleonora lo ha scoperto, inizialmente si è sentita tradita, ma poi ha compreso le loro motivazioni e li ha ringraziati per averle regalato un periodo di serenità.​

Ricordi e lasciti

Andrea ha condiviso l’emozione di aver aperto gli scatoloni lasciati dalla madre, pieni di fotografie e agende:​

“Ci sono le sue sensazioni, i suoi sentimenti. Lei era un’accumulatrice seriale, e Paolo è come lei. Io invece mi lego ai ricordi, non agli oggetti.”

Ha inoltre ricordato come Eleonora, nonostante la malattia, mantenesse il suo spirito ironico fino alla fine, affrontando la situazione con coraggio e leggerezza.​

Un ultimo gesto d’amore

Un momento particolarmente toccante è stato il ricordo del matrimonio di Andrea, celebrato nel maggio 2024, un mese dopo l’intervento di Eleonora. Nonostante le difficoltà, l’attrice ha voluto accompagnare il figlio all’altare, dimostrando ancora una volta la sua forza e il suo amore incondizionato. ​

La presenza di Andrea Rizzoli a Domenica In ha offerto un commovente tributo a Eleonora Giorgi, evidenziando il profondo legame familiare e l’eredità di amore e insegnamenti che l’attrice ha lasciato.