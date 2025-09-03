Perché Nadia Mayer lascia Casa a Prima Vista, proposta di nozze per Ida Di Filippo (VIDEO)

Ida Di Filippo e Nadia Mayer

Doppio colpo di scena per i fan di Casa a Prima Vista, il reality show di Real Time che ha trasformato i suoi agenti immobiliari in vere star della TV. Da un lato, Nadia Mayer ha annunciato l’addio al mondo immobiliare per dedicarsi a nuovi progetti professionali. Dall’altro, Ida Di Filippo ha sorpreso tutti pubblicando su Instagram la proposta di nozze del partner, Pietro Al Bano.

Nadia Mayer dice addio al mondo immobiliare

Colpo di scena a Casa a Prima Vista, il reality show di Real Time che negli ultimi anni ha trasformato i suoi protagonisti in veri personaggi televisivi. Nadia Mayer, volto amatissimo del programma insieme a Corrado Sassu e Blasco Pulieri, ha annunciato la decisione di abbandonare il mondo immobiliare. Una scelta maturata dopo anni di esperienza e che ha lasciato i fan spiazzati.

“Ho preso una decisione molto sofferta, non è stato facile”, ha dichiarato Mayer in un video condiviso su Instagram. “Lascio il mondo immobiliare perché ho bisogno di nuove idee e nuovi progetti”.

Perché Nadia Mayer lascia Casa a Prima Vista?

Dietro la sua decisione non ci sarebbe soltanto la voglia di cambiare. Nei mesi scorsi, infatti, Mayer ha affrontato un problema di salute legato a una polmonite da legionella. L’esperienza l’ha profondamente segnata, spingendola a rivalutare le priorità e ad apprezzare le piccole cose che spesso si danno per scontate.

“Ho voglia di sperimentare nuove strade e di mettermi alla prova”, ha spiegato. Al momento non ha rivelato dettagli sui prossimi passi professionali, ma ha assicurato che nelle puntate in onda sarà ancora protagonista, dal momento che erano state registrate in precedenza.

Gli esordi e la passione per le case

Nadia Mayer ha raccontato di aver sviluppato la passione per il settore immobiliare sin da bambina. “Costruivo casette per le galline con le cassette di frutta in legno”, ha confidato. Con il tempo, quell’interesse ludico si è trasformato in un mestiere, fino ad arrivare alla televisione.

Il successo di Casa a Prima Vista le ha cambiato la vita, regalandole popolarità e affetto da parte del pubblico. Ma oggi, dopo anni di impegno, Mayer sceglie di intraprendere una nuova fase.

Ida Di Filippo e il sì a Pietro Al Bano

Mentre Nadia Mayer cambia vita, la collega e amica Ida Di Filippo si prepara invece a un altro grande passo: le nozze. L’agente immobiliare di origini salernitane – protagonista a Milano con Mariana D’Amico e Gianluca Torre – ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno storico Pietro Al Bano.

Un momento da favola, che Ida ha voluto condividere con i fan. A bordo di una barca davanti ai Faraglioni di Capri, Pietro ha ricreato l’iconica scena di Titanic, con le braccia aperte al vento. Poco dopo, ha sorpreso Ida con un mazzo di rose rosse e la fatidica domanda: “Vuoi sposarmi?”.

Chi è Pietro Al Bano, futuro marito di Ida Di Filippo?

Infermiere presso l’ospedale Niguarda di Milano, Pietro è lontano dal mondo dello spettacolo. Più giovane di otto anni rispetto a Ida, è al suo fianco dal 2014. La differenza d’età non ha mai influito sulla solidità del rapporto, come confermato dalle parole della stessa Di Filippo:

“Da quando ci siamo conosciuti mi hai travolto con un amore smisurato, ogni giorno mi innamoro sempre più di te”, ha scritto sui social, dedicando al futuro marito un messaggio toccante.

Un futuro tra cambiamenti e nuovi inizi

Casa a Prima Vista si conferma non solo un programma di successo, ma anche un palcoscenico di vite vere, fatte di scelte, svolte e grandi emozioni. Da un lato, l’addio di Nadia Mayer segna la fine di un capitolo importante, dall’altro le nozze di Ida Di Filippo aprono una favola che il pubblico non vede l’ora di seguire.

Il reality di Real Time continua dunque a raccontare non solo case e vendite, ma soprattutto storie di persone capaci di entrare nel cuore degli spettatori.