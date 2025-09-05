Casa a Prima Vista, tre studentesse a Milano con un budget 800mila euro: esplode il web

Le studentesse con Ida Di Filippo

La quarta puntata della nuova stagione di Casa a Prima Vista su Real Time, andata in onda il 4 settembre, ha catturato l’attenzione del pubblico per il budget “alto” delle protagoniste. Anita, Luigia e Alessia, tre studentesse di giurisprudenza fuori sede, hanno dichiarato di voler acquistare un appartamento a Milano con una cifra di 800mila euro, scatenando immediatamente il dibattito tra i fan del programma sui social network.

Nonostante i prezzi degli immobili milanesi siano tra i più elevati in Italia, con zone centrali che superano facilmente gli 8-9mila euro al metro quadrato, molti utenti si sono sorpresi dalla somma a disposizione delle giovani. La scelta di investire in un appartamento piuttosto che affittare risponde al desiderio di rimanere a Milano anche dopo la laurea, con una casa che possa ospitarle insieme ad amici e coinquilini.

Le richieste delle studentesse

Anita e Luigia hanno partecipato attivamente alla puntata, mentre Alessia è comparsa solo in foto per motivi di studio. Le due hanno chiesto un quadrilocale con tre stanze da letto, almeno due bagni e una zona centrale o ben collegata con la metropolitana, preferibilmente vicino a Sant’Ambrogio, dove si trova la loro università, la Cattolica.

La ricerca ha visto l’intervento dei tre agenti immobiliari del programma: Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Mariana ha proposto un appartamento vicino alla Bocconi, mentre Ida ha individuato un attico a Crescenzago. Nessuna delle due soluzioni ha convinto le ragazze, principalmente per la disposizione degli spazi e per la lontananza dai luoghi di studio.

La scelta finale: zona Cinque Giornate

L’appartamento scelto dalle studentesse è stato quello proposto da Gianluca, situato in zona Cinque Giornate e collegato alla metropolitana M4. Nonostante il prezzo fosse di circa 50mila euro sopra il budget, la posizione centrale, le tre camere e tre bagni hanno convinto le ragazze a confermare la scelta.

Durante la trasmissione, sui social è esplosa la curiosità del pubblico. Molti utenti hanno commentato ironicamente il budget elevato: “800mila euro in mano a tre studentesse? Non ci credo nemmeno se la famiglia è Onassis”, ha scritto un telespettatore su X. Altri hanno ipotizzato le modalità di finanziamento: “AAA cercasi amica con 800mila euro di budget per farsi comprare casa dal papi”, sottolineando l’assurdità percepita da chi segue il programma.

Il programma continua a sorprendere

Casa a Prima Vista Italia conferma così la formula che mescola aspirazioni giovanili, sogni di indipendenza e il fascino delle case milanesi più prestigiose. La puntata del 4 settembre ha messo in luce non solo la determinazione delle studentesse ma anche la difficoltà di conciliare desideri personali e budget reale, rendendo il programma un fenomeno di discussione sui social.