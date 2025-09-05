Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Casa a Prima Vista, tre studentesse a Milano con un budget 800mila euro: esplode il web

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 5 Set, 2025 - ore: 23:34 #Casa a prima vista, #Cinque giornate, #Milano, #studentesse
Le studentesse con Ida Di FilippoLe studentesse con Ida Di Filippo

Un budget da capogiro scatena i commenti sui social

La quarta puntata della nuova stagione di Casa a Prima Vista su Real Time, andata in onda il 4 settembre, ha catturato l’attenzione del pubblico per il budget “alto” delle protagoniste. Anita, Luigia e Alessia, tre studentesse di giurisprudenza fuori sede, hanno dichiarato di voler acquistare un appartamento a Milano con una cifra di 800mila euro, scatenando immediatamente il dibattito tra i fan del programma sui social network.

Nonostante i prezzi degli immobili milanesi siano tra i più elevati in Italia, con zone centrali che superano facilmente gli 8-9mila euro al metro quadrato, molti utenti si sono sorpresi dalla somma a disposizione delle giovani. La scelta di investire in un appartamento piuttosto che affittare risponde al desiderio di rimanere a Milano anche dopo la laurea, con una casa che possa ospitarle insieme ad amici e coinquilini.

Le richieste delle studentesse

Anita e Luigia hanno partecipato attivamente alla puntata, mentre Alessia è comparsa solo in foto per motivi di studio. Le due hanno chiesto un quadrilocale con tre stanze da letto, almeno due bagni e una zona centrale o ben collegata con la metropolitana, preferibilmente vicino a Sant’Ambrogio, dove si trova la loro università, la Cattolica.

La ricerca ha visto l’intervento dei tre agenti immobiliari del programma: Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Mariana ha proposto un appartamento vicino alla Bocconi, mentre Ida ha individuato un attico a Crescenzago. Nessuna delle due soluzioni ha convinto le ragazze, principalmente per la disposizione degli spazi e per la lontananza dai luoghi di studio.

La scelta finale: zona Cinque Giornate

L’appartamento scelto dalle studentesse è stato quello proposto da Gianluca, situato in zona Cinque Giornate e collegato alla metropolitana M4. Nonostante il prezzo fosse di circa 50mila euro sopra il budget, la posizione centrale, le tre camere e tre bagni hanno convinto le ragazze a confermare la scelta.

Durante la trasmissione, sui social è esplosa la curiosità del pubblico. Molti utenti hanno commentato ironicamente il budget elevato: “800mila euro in mano a tre studentesse? Non ci credo nemmeno se la famiglia è Onassis”, ha scritto un telespettatore su X. Altri hanno ipotizzato le modalità di finanziamento: “AAA cercasi amica con 800mila euro di budget per farsi comprare casa dal papi”, sottolineando l’assurdità percepita da chi segue il programma.

Il programma continua a sorprendere

Casa a Prima Vista Italia conferma così la formula che mescola aspirazioni giovanili, sogni di indipendenza e il fascino delle case milanesi più prestigiose. La puntata del 4 settembre ha messo in luce non solo la determinazione delle studentesse ma anche la difficoltà di conciliare desideri personali e budget reale, rendendo il programma un fenomeno di discussione sui social.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Piero Pelù a Venezia con la bandiera palestinese, stoccata alla premier Meloni: ‘Si indigna solo per le chiese’

Set 5, 2025 Redazione
Gossip e TV

Torino, i mariti finiscono sui manifesti: la provocazione di Andrea Villa dopo lo scandalo ‘Mia Moglie’

Set 5, 2025 Redazione
Gossip e TV

Angelina Mango torna sul palco dopo un anno e si commuove, Annalisa sorprende con Mengoni a Venezia

Set 5, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Casa a Prima Vista, tre studentesse a Milano con un budget 800mila euro: esplode il web

Sport

Italia-Estonia 5-0: buona la prima per Gattuso, le pagelle degli azzurri

Attualità

Bimbo di 18 mesi ingerisce droga al parco giochi di Wolfenbüttel: positivo a cocaina ed ecstasy

Gossip e TV

Piero Pelù a Venezia con la bandiera palestinese, stoccata alla premier Meloni: ‘Si indigna solo per le chiese’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.