Il Cile racconta il dramma della dipendenza: ‘Non dovrò toccare alcol se non voglio morire’

“La mia prima volta con l’alcol quando avevo 15 anni” . Il cantautore aretino Lorenzo Cilembrini, in arte Il Cile, ha raccontato in un lungo post condiviso sui social che la sua dipendenza dall’alcol gli stava costando la vita.

La prima volta che bevvi avevo quindici anni, mi ricordo bene: notte di ferragosto sulla spiaggia del mare adriatico di Torrette di Fano e mezzo litro di “limoncé” caldo che vomitai dopo pochi minuti, il giorno dopo promisi a me stesso che non avrei più bevuto.

Non è andata… pic.twitter.com/ZPcCo5csUK — Il Cile (@ilcile) September 3, 2023

Al cantante di Maria Salvador è stata diagnosticata una pancreatite, l’ultimatum ricevuto dai medici

All’artista, autore di hit degli anni scorsi come “Cemento armato” e di Maria Salvador con J Ax, è stata diagnosticata una pancreatite acuta. Due anni fa il ricovero, racconta, poi l’ultimatum gli è stato dato dai medici il 31 agosto: “Non dovrò toccare l’alcol a vita se non voglio morire”. Tantissimi i commenti al suo post, e tanti anche i messaggi ed i like di colleghi musicisti e personaggi dello spettacolo, da Emma Marrone a Fedez alla cantante Syria.

In un video pubblicato oggi, Il Cile ha voluto precisare il senso del suo sfogo ed ha lanciato un appello affinché si apra un dibattito sulle dipendenze ed una richiesta alle istituzioni: “Se ci fosse un organismo scolastico che affrontasse la cosa, tante situazioni non dico che si risolverebbero ma verrebbero alleggerite”.

Il messaggio de Il Cile: ‘Il problema potrebbe essere alleggerito se si affrontasse a scuola’

Poi il ricordo della sua prima volta. “Ricordo bene: era la notte di Ferragosto sulla spiaggia del mare Adriatico di Torrette di Fano e mezzo litro di ‘limoncé’ caldo che vomitai dopo pochi minuti. Il giorno dopo avevo promesso a me stesso che non avrei più bevuto. Non è andata esattamente così”.