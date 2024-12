Angelina Mango finisce al pronto soccorso: cosa è successo e la new entry in famiglia

Anti vigilia di Natale in pronto soccorso per Angelina Mango. La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo ha raccontato la sua disavventura con un post condiviso su Instagram Stories in cui si è presentata con il volto modificato da un filtro speciale.

Angelina Mango si è ustionata con l’acqua bollente: ‘Me la sono rovesciata addosso’, poi presenta il suo barboncino

“Le novità sono due. La prima è che mi sono ustionata con l’acqua bollente che mi sono rovesciata addosso. Sono appena stata in pronto soccorso” – ha raccontato senza aggiungere ulteriori particolari all’accaduto. La cantante ha cercato di sdrammatizzare ironizzando sulla vicenda e mostrando la seconda novità: un cagnolino, un dolce barboncino che è entrato a far parte della sua famiglia.

In una successiva Stories si è mostrata ai suoi fan con gli occhiali da sole. L’incidente domestico ha provocato un grande spavento ma per fortuna nessuna conseguenza particolare ad Angelina Mango che pochi mesi fa aveva annunciato di essersi presa una pausa dalla musica. “Voglio prendermi cura di me stessa, mettendo la salute al primo posto” – aveva riferito via social.