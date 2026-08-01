Bacio virale con la collega a Central Par, avvocato sposato nei guai: sospeso e sfuma un contratto milionario

L'avvocato Nathaniel Cullerton è finito nella bufera per il bacio alla collega

Il video girato ha fatto il giro del web, ora Nathaniel Cullerton rischia di perdere un’offerta da milioni di dollari

Quello che doveva essere un momento privato si è trasformato in uno dei casi più discussi degli ultimi giorni negli Stati Uniti. Un video diventato virale sui social mostra un noto avvocato di New York mentre si scambia baci e effusioni con una collega molto più giovane su una panchina di Central Park. Da quel momento, la sua carriera avrebbe subito una brusca frenata.

Secondo quanto riportato da diversi media americani, Nathaniel Cullerton, 45 anni, socio dello studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, è stato sospeso mentre è in corso un’indagine interna. A complicare ulteriormente la situazione ci sarebbe anche la revoca di un’importante offerta di lavoro che avrebbe potuto garantirgli guadagni multimilionari.

Il video che ha fatto esplodere il caso

Le immagini mostrano Cullerton mentre bacia appassionatamente la collega Kelsey Borenzweig, 29 anni, anche lei avvocata dello stesso studio.

A interrompere la scena è stato un creator di TikTok, Jay Guapõ, che li ha ripresi con il cellulare invitandoli ironicamente ad andare altrove.

«Andate in una stanza. Ci sono bambini in giro», dice nel filmato.

I due, sorpresi dalla telecamera, interrompono immediatamente il bacio e cercano di coprirsi il volto.

Il video ha rapidamente conquistato i social, superando milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram e diventando uno degli argomenti più commentati della settimana.

Sospeso dallo studio legale

Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa americana, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz avrebbe deciso di sospendere temporaneamente Nathaniel Cullerton in attesa di chiarire la vicenda.

Al momento non è stato reso noto se il provvedimento sia retribuito né quali decisioni definitive verranno adottate.

Non è invece chiaro se anche Kelsey Borenzweig sia stata coinvolta in analoghi provvedimenti disciplinari.

Entrambi risultano ancora presenti sul sito ufficiale dello studio legale.

Salta il trasferimento che valeva milioni

La vicenda sarebbe esplosa nel momento peggiore possibile per Cullerton.

Secondo il Financial Times e il New York Post, l’avvocato era ormai vicino al passaggio al prestigioso studio rivale Gibson Dunn, insieme ad altri professionisti di alto profilo.

L’operazione faceva parte di una delle più importanti riorganizzazioni nel mondo dei grandi studi legali americani e avrebbe comportato un significativo aumento del suo compenso.

Dopo la diffusione del video, però, l’offerta sarebbe stata ritirata.

Una decisione che potrebbe costargli decine di milioni di dollari nel corso della carriera.

Chi è Nathaniel Cullerton

Cullerton è considerato uno degli avvocati emergenti più apprezzati del settore.

Faceva parte del team che ha assistito OpenAI nella causa intentata da Elon Musk, conclusasi con una vittoria per la società.

Secondo le stime riportate dai media statunitensi, un socio di Wachtell può arrivare a percepire compensi medi superiori ai 12 milioni di dollari l’anno, anche se gli esperti precisano che i soci più giovani guadagnano generalmente cifre inferiori.

La moglie è una famosa procuratrice

A rendere ancora più delicata la vicenda è la situazione personale dell’avvocato.

Cullerton è sposato con Moira Kim Penza, procuratrice federale diventata nota negli Stati Uniti per aver guidato il processo che portò alla condanna del fondatore della setta sessuale NXIVM, Keith Raniere.

La coppia vive nell’Upper East Side di Manhattan.

Né Nathaniel Cullerton, né Kelsey Borenzweig, né i due studi legali coinvolti hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.