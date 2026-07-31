Temptation Island, Rosario torna sui social e i fan restano spiazzati: “Ma sei davvero tu?”

Rosario Monetti di Temptation Island

Doveva essere un semplice chiarimento per mettere fine ai numerosi profili fake comparsi dopo Temptation Island, ma il risultato è stato completamente diverso. Nelle ultime ore Rosario Monetti è tornato a pubblicare un video su TikTok e, nel giro di poche ore, migliaia di utenti hanno iniziato a commentare non tanto le sue parole, quanto il suo aspetto.

In molti, infatti, hanno ammesso di aver faticato a riconoscerlo, tanto da chiedersi se fosse davvero lui.

Il video nato per smentire i profili fake

Rosario ha deciso di registrare un breve filmato per spiegare ai follower quale fosse il suo vero account TikTok.

Con la consueta semplicità ha anche confessato di non sentirsi particolarmente a suo agio davanti alla telecamera.

«Ciao a tutti, non è da me fare video parlati, infatti sono un po’ imbranato. Lo sto facendo perché ci sono tantissimi profili fake a nome mio e questo è il mio originale.»

Un messaggio semplice che, però, è passato quasi in secondo piano.

Il nuovo look scatena il web

L’attenzione degli utenti si è concentrata immediatamente sul suo cambiamento estetico.

Rispetto ai giorni trascorsi nel villaggio di Temptation Island e anche allo speciale “Un mese dopo”, Rosario Monetti appare con un’immagine diversa: barba ridisegnata, capelli sistemati, pelle più luminosa, orecchini e uno stile completamente rinnovato.

Per alcuni si tratta semplicemente di un cambio di look dopo l’esperienza televisiva, mentre altri sostengono che il suo volto sembri quasi irriconoscibile.

Tra i commenti più ricorrenti c’è chi scrive:

«Ma sei davvero tu?»

e chi domanda senza troppi giri di parole:

«Rosario, cosa è successo? Non eri così.»

La risposta di Rosario ai follower

L’ex protagonista del reality ha scelto di rispondere con ironia, spiegando che il problema non sarebbe il suo aspetto ma la poca dimestichezza con i video.

«Non lo so! Non mi so fare i video. Lo volevo anche cancellare, però ormai mi sembrava brutto toglierlo.»

A un’altra utente che gli chiedeva perché assumesse espressioni così particolari davanti alla telecamera, Rosario ha replicato sorridendo:

«Ti giuro, sono imbranato. Ci ho provato.»

“Hai usato i filtri?” La precisazione sorprende tutti

Tra i tanti messaggi ricevuti c’è stato anche quello di una ragazza che gli ha consigliato di non utilizzare filtri, rassicurandolo sul fatto che non ne avesse bisogno.

La risposta di Rosario ha incuriosito ancora di più i follower.

L’ex volto di Temptation Island ha infatti precisato di non aver utilizzato alcun filtro durante la registrazione del video.

Una spiegazione che non ha fermato il dibattito social: c’è chi attribuisce il cambiamento al nuovo taglio di capelli e alla barba, chi alla diversa illuminazione e chi, semplicemente, pensa che il pubblico debba ancora abituarsi alla sua immagine dopo il reality.

Di certo, quello che doveva essere un semplice video per indicare il profilo ufficiale si è trasformato nell’ennesimo argomento di discussione tra i fan del programma.