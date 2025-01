Ilary Blasi, nonna Marcella star a sorpresa della serie Netflix: il rinnovo della patente a 92 anni

Ilary Blasi e nonna Marcella

Tra glamour, autoironia e momenti di vita quotidiana con una protagonista a sorpresa. La nuova serie tv Ilary, incentrata sulla vita della conduttrice televisiva Ilary Blasi, ha fatto subito registrare numeri importanti su Netflix.

Ilary, partenza con il botto per la serie Netflix

A rubare la scena all’ex moglie di Francesco Totti ci ha pensato nonna Marcella, impegnata a 92 anni con il rinnovo della patente. In una delle scene più memorabili ed esilaranti, ambientata nel paesino di Frontone, nelle Marche, la nonna di Ilary Blasi affronta con disinvoltura il rinnovo della patente di guida, dimostrando una destrezza al volante che lascia la nipote senza parole. La conduttrice, seduta accanto a lei durante una partenza in salita, osserva incredula la sicurezza con cui la nonna manovra l’auto su un terreno tutt’altro che semplice. “Nonna sei in gran forma!”.

Nonna Marcella non è solo una sorpresa per gli spettatori, ma anche il cuore emotivo della serie. Ilary, nel corso degli episodi, racconta il legame speciale con la nonna, definendola “Il punto di riferimento” della famiglia

Nonna Marcella ruba la scena alla nipote, al volante sulle strade di Frontone per il rinnovo della patente: la partenza in salita

In un dialogo scherzoso, Ilary chiede alla nonna chi sia la sua nipote preferita. Marcella, con un sorriso malizioso, risponde: “Melory!” ,“Sei tu, sei tu” . Marcella si concede anche una riflessione sul percorso della nipote: “Quello che lei ha affrontato, io non sarei mai stata in grado di affrontarlo”. Finale con il ritorno sulla diatriba della nipotina preferita: “Sei tu, sei tu”. Abbracci e baci. Poi parla di Bastian: “È molto preso e lei pure”.