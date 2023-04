Ilary Blasi parte col botto a L’Isola: ‘Un uomo che era vicino a me non c’è più’, la reazione di Nicola Savino

Fuochi d’artificio in avvio di puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda lunedì 17 aprile. Ilary Blasi si è presentata con un taglio nuovo ed un look da pantera ed ha esordito con un discorso all’insegna dei doppi sensi con chiaro riferimento a Francesco Totti.

Ilary Blasi, fuoch d’artificio in avvio di Isola dei Famosi: ‘Tante cose sono cambiate, non c’è più Nicola Savino’

“Vi ho lasciato con un claim tutto può cambiare ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco non c’è più… Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa”. Poi prima di presentare Enrico Papi, nuovo opinionista, una battuta che è sembrato un riferimento al nuovo partner Bastian Muller. “Ma si sa che per uno che va c’è sempre uno che arriva”.

ilary saluta nicola savino lasciando intendere di star parlando di totti#isola pic.twitter.com/GYzKD87A88 — isola out of context (@oocisola) April 17, 2023

L’ex opinionista: ‘Come me soni te, canto’

Un esordio col botto che è diventato immediatamente virale sui social tra gif e meme sulle esternazioni di Ilary Blasi con l’hashtag Francesco Totti che è andato immediatamente in topic trend su Twitter. Non è tardata ad arrivare la reazione di Nicola Savino. “Come me soni te, canto” – la Stories condivisa su Instagram su una foto della conduttrice de L’Isola dei Famosi accompagnata da un cuore. “Mi mancherete tanto ma sarà un trionfo, lo so”.