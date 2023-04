Ilary Blasi, tapiro di Striscia e messaggio a Totti sulla villa dell’Eur: ‘Può entrare quando vuole’

La gaffe nella prima puntata de L’Isola dei Famosi, le schermaglie con Francesco Totti per la vicenda della separazione oltre che il flirt per Bastian Muller. Ilary Blasi ha ricevuto un nuovo tapiro d’oro, l’ottavo in carriera, da Valerio Staffelli di Striscia la notizia.

Ilary Blasi, tapiro d’oro per la gaffe a L’Isola dei Famosi: ‘A chi è che piacciono i normodotati’

Con l’inviato del tg satirico ha dato vita ad una gag relativa allo scivolone sui normotipo – “A me i normodotati non piacciono” dall’ex letterina. “La prossima volta mi faccio trovare più carina”. Quando Staffelli le ha fatto notare la gaffe puntuale è arrivata la replica della conduttrice de L’Isola dei Famosi. “Ma diciamo la verità, a chi è che piacciono i normodotati. Se proprio la dobbiamo dire tutta”. Ilary ha scherzato sulla voce relativa ad un concorrente che emana un cattivo odore. “Non li ho annusati”.

Poi il discorso è scivolato sulla querelle con Totti ed in particolare sulla contesa Villa dell’Eur. “Le cose sono cambiate con Francesco, avete seguito immagino. In casa può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta” – ha precisato sottolineando di non aver cambiato la serratura ed in riferimento alle stoccate durante la prima puntata.

Le stoccate a Totti: ‘Siete voi che siete maliziosi’

“Siete voi che siete maliziosi, io ho salutato Nicola Savino e introdotto Enrico Papi“. Non è mancato un riferimento a Bastian Muller. “In che lingua comunico? In un inglese un po’ così” – ha affermato Ilary Blasi prima di congedarsi da Valerio Staffelli.