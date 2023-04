Isola dei Famosi, nel cast anche coppia vincitrice del Festival di Sanremo

Il primo tuffo nel Mar dei Caraibi è fissato per lunedì 17 aprile con Ilary Blasi che per il terzo anno consecutivo sarà sul ponte di comando de L’Isola dei Famosi. Al suo fianco in studio ci sarà la riconfermata Vladimir Luxuria mentre l’altro opinionista sarà Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino.

I Jalisse sbarcano su L’Isola dei Famosi dopo i no di Amedeus

Punto di riferimento dei naufraghi in Honduras sarà ancora una volta Alvin. Definito anche il cast con Tv Blog che ha anticipato i nomi dei concorrenti che sbarcheranno a Cayo Cochinos. A sorpresa, rispetto alle indiscrezioni delle scorse settimane, si cimenterà nell’avventuroso reality anche una coppia artistica e nella vita che ha trionfato al Festival di Sanremo. Alessandra Drusian e Alessandro Ricci, ovvero i Jalisse, sbarcheranno su L’Isola dei Famosi.

Non basteranno Fiumi di parole per sopravvivere alla fame ed alla sete con la coppia che proverà a lasciare il segno sperando di ripetere il percorso di Nick Luciani de I Cugini di Campagna che l’anno scorso è arrivato in finale e quest’anno ha partecipato al Festival della canzone italiana.

Il cast del reality condotto da Ilary Blasi

Del cast de L‘Isola Famosi 2023 faranno parte Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Marco Predolin, Cristopher Leoni, Cristina Scuccia, Claudia Motta, Andrea Lo Cicero, Gian Maria Sainato, Helena Prestes, Pamela Camassa, Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento. Non compaiono nel cast anticipato da Tv Blog le sorelle Serena ed Elga Enardu e Gianmarco Onestini.