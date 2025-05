Mario Adinolfi sbarca a L’Isola dei Famosi dopo le critiche feroci al reality

Mario Adinolfi

Definì il reality ‘una deriva mediatica inaccettabile’

Mario Adinolfi farà parte del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La conferma è arrivata direttamente dai profili social del reality di Canale 5, dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi. Ma il nome del fondatore del Popolo della Famiglia ha già infiammato il dibattito online e sui media. Non solo per la sua immagine pubblica fortemente divisiva, ma anche per il passato giudizio, tutt’altro che tenero, nei confronti proprio del programma a cui ha appena deciso di partecipare.

Dai duri affondi al reality a concorrente ufficiale

Infatti, nel corso degli anni, il 53enne ha più volte attaccato duramente il reality, definendolo un esempio di “ignoranza e disumanità” in tv. In un’intervista radiofonica si era scagliato contro quella che considerava una deriva mediatica inaccettabile: “L’Isola è il simbolo dell’inadeguatezza delle classi dirigenti”. E nel 2019 si era espresso con particolare durezza dopo il trattamento riservato a Riccardo Fogli: “Un massacro mediatico senza prove. È stato superato ogni limite”.

Nonostante ciò, Adinolfi ora accetta di mettersi in gioco proprio in quel contesto da lui tanto criticato. Una scelta che in molti definiscono “coerentemente incoerente”, ma che conferma anche la natura profondamente strategica del reality: accendere le polemiche, alimentare il dibattito e portare pubblico.

Chi è Mario Adinolfi

Nato a Roma nel 1971, Mario Adinolfi è un giornalista, politico e blogger. Ha scritto per testate cattoliche come Avvenire, Europa e Il Popolo, è stato conduttore in Rai e ha lavorato anche su MTV. Dal 2016 guida il Popolo della Famiglia, movimento da lui fondato per promuovere i valori della famiglia tradizionale. Politicamente attivo da decenni, ha ottenuto risultati elettorali spesso simbolici, come lo 0,1% nella corsa a sindaco di Roma (2001) o lo 0,7% alle primarie del PD (2007). Nel 2022, a Ventotene, si è candidato sindaco senza ricevere nemmeno un voto.

Grande appassionato di poker, è stato il primo italiano a raggiungere il tavolo finale del World Poker Tour. Ora, però, la sfida sarà ben diversa: conquistare il pubblico di un reality show che ha sempre dichiarato di disprezzare.

Le premesse sono ottime 🏝 pic.twitter.com/wDVxsN3RW9 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 2, 2025