Marco Mazzoli sbotta con Fabio dei Jalisse: ‘Hai vinto Sanremo nel 97, per risorgere non ho bisogno de L’Isola’

Su L’Isola dei Famosi sono volate parole grosse tra Marco Mazzoli e Fabio Ricci dei Jalisse dopo la puntata del 15 maggio del reality show. Il partner di Alessandra Drusian non ha gradito la nomination del conduttore radiofonico e si è confrontato con lui sottolineando che si sarebbe aspettato un altro nome.

Isola dei Famosi, scoppia la lite tra Fabio Ricci e Marco Mazzoli per la nomination

Dall’altra parte Mazzoli, leader della settimana, ha spiegato di essere rimasto spiazzato perché non si aspettava di fare due nomination e che inizialmente aveva pensato di votare Pamela Camassa dopo essersi consultato con Paolo Noise ma poi si è trovato a dover fare un secondo nome. “La motivazione me la sono inventata al momento perché dovevo giustificare la nomination” – ha aggiunto.

Una spiegazione che non ha convinto Fabio Ricci: “Le maschere stanno iniziando a cadere. Quando dici le cose parla in faccia e caccia fuori le pa..e. Ti dà fastidio se ti dico che ti ho conosciuto meglio. Ti ho sempre detto che sei un principino”. Infastidito dalla reazione del Jalisse, il conduttore dello Zoo di 105 ha perso le staffe ed ha pesantemente attaccato il compagno di avventura.

Il Jalisse: ‘Sei un principino’, la replica del conduttore radiofonico: ‘Pagliaccio senza argomenti’

“Non stai giocando mi stai insultando. Guarda che i soldi che ho me li sono guadagnati tutti e non devo dire grazie a nessuno. Adesso mi stasi sul ca..o, godo se ti sbattono fuori la settimana prossima” – ha affermato Marco Mazzoli che poi ha piazzato una nuova stoccata al vetriolo. Sei un pagliaccio, io non avevo bisogno de L’Isola dei Famosi per rinascere, hai vinto Sanremo nel 1997 siamo al 2023, evolviamoci, aggiorniamoci. Sei un pagliaccio senza argomenti” – ha aggiunto sottolineando che la sua nomination non era frutto di una strategia diabolica.