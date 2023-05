Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone non fa dietrofront: lascia Playa Tosta con Simone

Nel corso della puntata di lunedì 8 maggio aveva manifestato l’intenzione di lasciare L’Isola dei Famosi se non fosse stato rispettato un patto stabilito prima dell’inizio dell’avventura in Honduras. Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno lasciato Playa Tosta.

Il giovane partner del giornalista aveva accusato un malore che non gli aveva permesso di partecipare alla puntata. “Niente di grave, tornerò presto con noi” – aveva assicurato Alvin. A far esplodere la rabbia di Cecchi Paone la decisione di sciogliere le coppie in gara con gli uomini che sarebbero entrati a far parte della tribù degli hombres.

“In coppia o niente” – aveva subito chiarito il divulgatore scientifico sottolineando che non si trattava di una semplice richiesta personale ma che era stato stabilito da contratto. Da qui si era scatenato un botta e risposta al vetriolo con Ilary Blasi visibilmente infastidita dalla presa di posizione del giornalista.

Nelle ultime ore è arrivato il momento del redde rationem con Alessandro Cecchi Paone che ha deciso di lasciare L’Isola dei Famosi con il fidanzato, Simone Antolini che non si è ripreso dal problema fisico ed ha dovuto dare forfait.