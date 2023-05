Isola dei Famosi, infortuni, malori e tensioni: Alessandro Cecchi Paone fa perdere le staffe a Ilary Blasi

Naufraghi ‘incerottati’ e alta tensione nel corso della puntata di lunedì 8 maggio de L’Isola dei Famosi. In apertura di puntata Alvin ha mostrato Fiore Argento con tutore alla gamba sinistra ed una fasciatura sulla destra mentre Simone Antolini è stato costretto a dare forfait per un lieve malore ma presto tornerà su Playa Tosta per riprendere l’avventura nel reality. Ha superato i problemi fisici Paolo Noise.

Dopo l’eliminazione di Cristopher Leoni, che traslocherà sull’isola di Sant’Elena con Nathaly Caldonazzo, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti che gli accoppiados sarebbero ‘scoppiati’. In buona sostanza i naufraghi in coppia gareggeranno da soli. La notizia ha scatenato la rabbia di Alessandro Cecchi Paone che aveva già chiarito che avrebbe partecipato a L’Isola dei Famosi solo se avesse gareggiato con il fidanzato.

Da qui si è scatenato un’accesa discussione con il giornalista che ha sottolineato che il suo contratto prevede la partecipazione in coppia con Simone Antolini. “Noi giochiamo solo in coppia. A settembre scorso siamo stati interpellati insieme ed in coppia abbiamo accettato. Ce ne andremo insieme… So ragionare benissimo da solo. Il mio contratto prevede che siamo in coppia”.

Dall’altra parte Ilary Blasi ha riferito che non le risulta quanto affermato da Alessandro Cecchi Paone. Enrico Papi l’ha invitato a divertirsi mentre Vladimir Luxuria gli ha fatto notare che i Jalisse non hanno protestato.

“Questo è un gioco al massacro” – ha ribattuto Alessandro Cecchi Paone con Ilary Blasi che ha perso la pazienza. “Non è la prima volta che fai l’Isola, ci sei anche tornato. Non facciamo i guastafeste”. Alla fine ogni discorso è stato rinviato alla prossima settimana quando Simone Antolini. “Per ora gareggi con gli hombres“.