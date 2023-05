Isola dei Famosi, due arrivi inaspettati con possibile proposta di matrimonio

La puntata de L’Isola dei Famosi di lunedì 8 maggio sarà caratterizzata da due arrivi a sorpresa. Non si tratta però di due nuovi naufraghi. Lo spirito de l’isola ha deciso di regalare un momento emozionante ai due naufraghi che si sono presi la scena in queste battute iniziali dell’edizione 2023 del reality.

Marco Mazzoli e Paolo Noise riceveranno la visite delle partner

Sorpresa in arrivo per Marco Mazzoli e Paolo Noise che, dopo aver ricevuto le sagome cartonate, potranno riabbracciare le partner che sono partite alla volta dell’Honduras come anticipato da Tv Blog. In particolare uno dei due protagonisti dello Zoo di 105 vivrà un momento particolarmente intenso.

A Playa Tosta Stefania Pittaluga proverà a strappare, davanti agli altri naufraghi, quella proposta di matrimonio che da tempo attende da Marco Mazzoli.

Stefania Pittaluga proverà a strappare la proposta di nozze

Ma anche Paolo Noise vivrà un momento intenso in quanto potrà finalmente rivedere Stefania Caroli che è partita per Cayo Cochinos anche per sincerarsi delle condizioni di salute del 48enne milanese che nel frattempo ha recuperato dal malore che l’aveva costretto a ricorrere alle cure dei medici nei giorni scorsi.

Di sicuro non mancheranno le emozioni nel corso della puntata dell’8 maggio de L’Isola dei Famosi con Andrea Lo Cicero, Chirstopher Leoni e Cristina Scuccia in nomination.