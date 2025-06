Isola dei Famosi: Jasmin Salvati accusa Chiara Balistreri di cercare visibilità con la sua storia

Alta tensione tra Chiara e Jasmine su L'Isola dei Famosi

La scintilla: una stuoia, un’accusa e vecchie ruggini

Lo scontro tra Chiara Balistreri e Jasmin Salvati è esploso durante il daytime de L’Isola dei Famosi 2025 andato in onda il 2 giugno. La miccia è stata accesa da un diverbio banale sull’uso di una stuoia che, secondo Jasmin, sarebbe stata presa senza permesso da Chiara e Teresanna Pugliese. Il tono si è presto acceso e da un oggetto da spiaggia si è passati ad accuse personali molto gravi.

“Sei qua per visibilità come hai fatto tutte le altre cose per visibilità, quindi stai buona”, ha urlato Jasmin. L’allusione era chiara: Chiara avrebbe raccontato la propria drammatica esperienza con la violenza domestica solo per ottenere attenzione mediatica.

La replica

Chiara non ha esitato a rispondere con fermezza: “Mi stai dicendo che mi sono esposta per visibilità? Bello! Che gran donna che sei!”.

Jasmin ha rincarato la dose: “Sì, l’hai fatto per visibilità. Tutti abbiamo storie difficili, ma non tutti ci esponiamo davanti alle telecamere. Non ti preoccupare, che se mi esponessi io sulla mia, hai voglia te!” Un attacco che ha colpito un nervo scoperto, riportando alla luce il doloroso passato di Chiara.

Il passato di Chiara Balistreri

Chiara, 22 anni, è diventata nota per aver raccontato la sua relazione tossica con l’ex fidanzato Gabriel Costantin. Una storia fatta di violenze psicologiche e fisiche, culminata nel 2022 con una brutale aggressione che le causò la frattura del naso. Dopo essere stata minacciata per anni, ha avuto il coraggio di denunciarlo. Gabriel, però, ha eluso la giustizia più volte prima di essere arrestato definitivamente.

Chiara ha scelto di condividere pubblicamente la sua esperienza a Le Iene e Verissimo, nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica e dare voce a chi spesso resta in silenzio.

La reazione del gruppo: solidarietà e disapprovazione

Le parole di Jasmin hanno scatenato sdegno tra gli altri naufraghi. Jay Lillo e Mirko Frezza sono intervenuti con fermezza condannando l’uscita della Salvati: “Ci sono limiti che non si oltrepassano, specialmente su certe storie”, ha dichiarato Lillo. “Questa è la cattiveria che possono avere certe donne. E non si parla qua di una spazzola.”

Un clima sempre più teso sull’Isola

L’episodio ha acceso il dibattito anche tra il pubblico e online, dove molti utenti si sono schierati a favore di Chiara, lodando il suo coraggio e condannando le insinuazioni di Jasmin. Sull’Isola, invece, il clima si è fatto pesante: le tensioni personali iniziano a influire sull’equilibrio del gruppo.