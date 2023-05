Isola dei Famosi, Corinne Clery rifiuta di fare la prova per una fobia e sviene (VIDEO)

Durante la puntata del 15 maggio de L’Isola dei Famosi i naufraghi hanno dovuto affrontare una prova delicata. “Lo spirito de L’Isola ha deciso di mettervi in difficoltà. Qualcuno di voi ha delle fobie ed ha deciso di farle superare” – ha riferito Ilary Blasi che ha invitato Corinne Clery, Pamela Camassa e Paolo Noise a prendere parte alla prova.

Corinne Clery aveva chiesto di non partecipare alla prova temendo la presenza dei serpenti

L’attrice si è subito rifiutata in quanto ha una pesante fobia per i serpenti ed ha chiesto di non fare la prova. Alvin e la conduttrice hanno provato a convincerla rassicurando che non ci fossero rettili ma Corinne Clery, 73 anni, ha iniziato a sentirsi male. “Le manca il respiro, con le fobie non si scherza. Non si tratta nulla di pericoloso ma ” – ha detto l’inviato che ha sorretto l’attrice che ha ribadito di non voler affrontare la prova ed è svenuta tra le braccia di Alvin.

L’attrice è svenuta, Vladimir Luxuria contro lo spirito de L’Isola dei Famosi

La naufraga si è ripresa con Papi che ha chiesto di sostituirla con un’altra concorrente. Dall’altra parte Vladimir Luxuria ha bacchettato lo spirito de L’Isola dei Famosi. “Non parlo perché sono una signora”. Alla fine Helena Prestes ha superato la prova ed ha scelto di condividere la parmigiana con Corinne Clery.