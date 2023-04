Isola dei Famosi, Fiore Argento contro Helena Prestes: ‘Mi hai tirato un masso’ (VIDEO)

Nuove tensioni a Play Tosta su L’Isola dei Famosi con Fiore Argento che ha rischiato di essere investita da un masso mentre stava raccogliendo dei rami.

Incidente su L’Isola dei Famosi mentre Helena Prestes e Fiore Argento raccolgono legna

Ad un certo punto i naufraghi hanno sentito un urlo ed un tonfo con Helena Prestes che ha subito affermato che si trattava di un incidente. “Non sono stata io”. Immediata la replica della sorella di Asia Argento, spaventata dall’accaduto. “É stato un incidente… Un masso addosso mi hai tirato”.

I compagni di avventura si sono subito avvicinati per comprendere se fosse rimasta ferita. “Per fortuna non mi sono fatta niente” – ha riferito Fiore Argento prima di puntare l’indice contro la modella. “Prima di buttare tronchi addosso a me pensaci un attimo. É caduto? Sai quanti me ne hai buttato”.

Poi l’attrice ha accusato Helena Prestes di averle tirato un masso con la brasiliana che ha spiegato che si è trattato di un incidente e che anche lei è scivolata. “Non è colpa mia”. Affermazioni che non hanno convinto del tutto l’attrice che l’ha invitata fare le cose con maggiore calma. Tra i due è scattato un botta e risposta sotto gli occhi di Corinne Clery. “Sono scivolata e potevo finire anche io addosso a te” – ha precisato la sudamericana.

Fiore Argento perde le staffe: ‘Mi ha tirato un masso’, Helena Prestes: ‘É stato un incidente, sono scivolata’

“Capisco che lei è fragile e dolce ma siamo su un’isola selvaggia e le cose possono succedere. Non posso prendermi una questione personale se stiamo facendo una cosa per il gruppo. Deve sempre incolpare a me, è il terzo giorno che usa questo tono di accusa” – ha chiosato Helena Prestes nel corso del confessionale mostrato nel corso del daytime de L’Isola dei Famosi del 27 aprile.