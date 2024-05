Isola dei Famosi, il fidanzato raggiunge Matilde Brandi: emozioni e proposta a sorpresa

Momento emozionante per Matilde Brandi durante la puntata del 19 maggio de L’Isola dei Famosi. La show girl ha ricevuto un’inaspettata sorpresa durante una ‘finta’ prova alla quale hanno partecipato anche Edoardo Franco e Edoardo Stoppa.

Francesco Tafanelli ha raggiunto Matilde Brandi in Honduras, la finta prova e la sorpresa

Il partner, il 53enne Francesco Tafanelli, ha raggiunto l’Honduras per riabbracciarla e farle una proposta importante. Vladimir Luxuria ha messo in contatto una prima volta la coppia facendole credere che il manager fosse in studio. “Sei bellissima anche senza trucco” – ha riferito il napoletano con la show girl che ha ribadito di averlo incontrato in un momento delicato della sua vita e che con lui si sente al settimo cielo perché viene trattata come una principessa.

Durante il finto gioco Elenoire Casalegno ha invitato Matilde Brandi ad avvicinarsi bendata a tre naufraghi che avrebbe dovuto riconoscere toccando l’addome. Tra Edoardo Franco e Edoardo Stoppa c’era anche Francesco Tafanelli che, invitato dall’inviata da L’Isola dei Famosi, le ha sussurrato. “Come una favola”. La naufraga ha abbracciato e baciato il fidanzato che aveva sottolineato che stare distante da lei in queste settimane è stata una privazione molto forte. “Sono molto contento di come si sta comportando e sono fiero della donna che ho accanto”.

La proposta di nozze: ‘Indosserai il vestito più importante’

A questo punto il manager impegnato nel mondo del fashion le ha fatto la proposta di nozze. “Quando torneremo in Italia prometto che indosserai il vestito più importante” – ha riferito Tafanelli che ha aggiunto che Luxuria sarà la prima a vedere l’abito. A far da Cupido tra il manager napoletano e Matilde Brandi è stata Manila Nazzaro, amica della show che nei giorni scorsi è convolata a nozze con Stefano Oradei.